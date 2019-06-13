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РИА Новости
Тюменская область

В Тюмени пройдет форум уральской молодежи "УТРО-2019"

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 13 июн – РИА Новости. Более 1,2 тысячи участников из шести регионов Уральского федерального округа соберет девятый форум молодежи УрФО "УТРО-2019", который пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища с 20 по 29 июня, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В этом году изменилась главная тематика форума: новой темой станет - "Креативный капитал". Эксперты ответят на вопросы о том, как искать возможности и скрытые проблемы, генерировать новые идеи, находить действенные решения в непростых условиях, обучаться и изменяться", - рассказал собеседник агентства.

Помимо образовательных площадок, на форуме состоятся творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия, вечерние шоу-программы, пройдет грантовый конкурс, по итогам которого лучшие социально значимые проекты получат материальную и ресурсную поддержку.
По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, форум "УТРО" - значимая площадка для общения, на которой молодые активисты могут "сверить часы", заглянуть в будущее и, самое главное, выдвинуть новых лидеров. "Наш мир очень быстро меняется. Динамика перемен колоссальна. Идет конкуренция за людей, идеи, таланты. Новые технологии меняют всю нашу экономику. Именно поэтому нужно быть конкурентоспособными", - сказал Моор.-
11 июня, 16:34
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