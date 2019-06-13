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РИА Новости

RT America завоевал престижную премию Promax Awards 2019, обойдя CNN

Вчера, 15:35
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© Фото : страница Promax в FacebookСтатуэтка премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019
Статуэтка премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019
© Фото : страница Promax в Facebook
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды престижной премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019, сообщается на сайте телеканала.
В частности, промо выходящей на RT America программы America’s Lawyer получило золото в категории "Заставка новостной программы", обойдя в том числе работу CNN.
Офис телеканала RT
8 июня, 00:38
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Кроме того, RT завоевал серебряную награду в категории "Серия материалов в соцмедиа" за созданные в стилистике и технике начала ХХ века проморолики мультимедийного проекта #Romanovs100; телеканал обошел конкурентов NBC Universal, National Geographic и Discovery.
Бронзу Promax Global Excellence Awards также получили проморолик RT к чемпионату мира по футболу (2018) с участием Жозе Моуринью и заставка к освещению саммита G20 в Аргентине в прошлом году.
Как отмечает RT, всего телеканал завоевал 39 наград Promax, в том числе 16 золотых. В разные годы его награждали, в частности, за ролик "Мы вами гордимся!" с участием членов паралимпийской сборной России, серию роликов к десятилетию RT и проморолик к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Стенд телеканала RT
16 мая, 15:30
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