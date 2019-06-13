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РИА Новости

Три кандидата на пост премьера Британии выбыли после первого раунда

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / РИА НовостиВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / РИА Новости
ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Три кандидата выбыли из гонки за кресло лидера Консервативной партии Великобритании и пост премьера страны после первого раунда тайного голосования членов фракции тори в парламенте, не набрав необходимых 5% голосов: экс-представитель Минфина при палате общин Марк Харпер, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.
Явным лидером на данный момент является экс-глава МИД Борис Джонсон со 114 голосами, на втором месте – нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант с 43.
Другие кандидаты – министр окружающей среды Майкл Гоув, действующий глава МИД Джереми Ханта, экс-министр по вопросам Brexit Доминика Рааба, министр международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок – пока также продолжают борьбу.
Участникам второго тура 18 июня для продолжения борьбы необходимо будет набрать не менее 10% голосов.
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7 июня, 16:59
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Следующие туры голосования пройдут 19 и 20 июня. Задача этих двух туров – сократить число остающихся кандидатов до двух. Будет проведено столько голосований, сколько потребуется для этого.
Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
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Джереми ХантБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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