Москалькова назвала дело Голунова ложкой дегтя для правоохранителей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сравнила дело журналиста Ивана Голунова, освобожденного после обвинений в покушении на сбыт наркотиков, с ложкой дегтя в бочке меда для правоохранительной системы.

"Я считаю, что правоохранительная система делает очень большую работу по защите общества, что она стоит у государственного знамени и охраняет государственность. Но, как говорится, одна ложка дегтя может испортить бочку меда, и вот такие ошибки, мне кажется, они не единичны, раз общество так остро отреагировало на это", - сказала Москалькова журналистам в четверг в Ханты-Мансийске.

По ее словам, теперь правоохранительные органы должны серьезно обратить внимание на правоприменительную практику и необходимость строжайшего соблюдения закона при ведении уголовных дел. Она отметила, что схожие обращения в ее адрес были и раньше, при этом доказательства, которые граждане считали собранными незаконно или необоснованно, проверялись вместе с надзорными ведомствами.

"Были представления прокурора, возбужденные уголовные дела, осужденные лица. Система борется с этими недостатками", - добавила омбудсмен.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, о чем ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после скандала с Голуновым.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.