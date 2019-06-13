Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T15:08Z
https://ria.ru/20190613/1555540048.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155254/18/1552541843_0:230:3160:2008_1036x0_80_0_0_53f59185a933b5ef20b44a684bee75d8.jpg
РИА Новости

Москалькова назвала дело Голунова ложкой дегтя для правоохранителей

Вчера, 15:08
186
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сравнила дело журналиста Ивана Голунова, освобожденного после обвинений в покушении на сбыт наркотиков, с ложкой дегтя в бочке меда для правоохранительной системы.
"Я считаю, что правоохранительная система делает очень большую работу по защите общества, что она стоит у государственного знамени и охраняет государственность. Но, как говорится, одна ложка дегтя может испортить бочку меда, и вот такие ошибки, мне кажется, они не единичны, раз общество так остро отреагировало на это", - сказала Москалькова журналистам в четверг в Ханты-Мансийске.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:47
Еще не конец… Путин уволил двух генералов после скандала с ГолуновымПрезидент России Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков.
По ее словам, теперь правоохранительные органы должны серьезно обратить внимание на правоприменительную практику и необходимость строжайшего соблюдения закона при ведении уголовных дел. Она отметила, что схожие обращения в ее адрес были и раньше, при этом доказательства, которые граждане считали собранными незаконно или необоснованно, проверялись вместе с надзорными ведомствами.
"Были представления прокурора, возбужденные уголовные дела, осужденные лица. Система борется с этими недостатками", - добавила омбудсмен.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, о чем ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после скандала с Голуновым.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Вчера, 14:50
Москалькова: освобождение Голунова показало, что власть слышит общество
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста.
430001
Обсудить 0
Дело журналиста Ивана ГолуноваТатьяна МоскальковаВладимир ПутинВладимир КолокольцевМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Москалькова: освобождение Голунова показало, что власть слышит общество
РИА
Новости
Пытавшегося угнать самолет "Сургут-Москва" признали невменяемым
Житель Югры украл иконы из пришкольной часовни и поджег ее
Эксперт назвал отстраненных Путиным генералов "настоящими профессионалами"
Лента
новостей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
В Госдуме изучат правоприменение статьи УК о фальсификации доказательств
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Эксперт прокомментировал снятие генералов с должностей после дела Голунова
Минсельхоз Кубани оценит ущерб от града
Андрей Бабушкин
Подмена Цапка на другого человека в СИЗО невозможна, заявил член СПЧ
Бывший президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Парламент Киргизии создал комиссию по лишению неприкосновенности Атамбаева
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме обсудят помощь гражданам, оказавшимся в тюрьме за рубежом
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвящённом годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Путин утвердил состав комитета по подготовке к 75-й годовщине Победы
Следователи завели дело после конфликта со стрельбой во Владикавказе
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций
Россия должна вернуть лидерство в освоении космоса, заявил Медведев
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в новой Москве
В Москве уволили охранника после смерти мужчины возле больницы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния