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РИА Новости
Архангельская область

В поморском поселке Березник началось строительство новой районной больницы

Вчера, 15:00
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
АРХАНГЕЛЬСК, 13 июн – РИА Новости. В поморском поселке Березник началось строительство нового здания Виноградовской районной больницы на средства, выделенные из регионального бюджета при поддержке депутатов областного Собрания после обращения местных жителей, сообщает пресс-служба Собрания.
Новое здание больницы будет одноэтажным для удобства пациентов. На площади в 4600 квадратных метров разместятся терапевтическое, хирургическое и диагностическое отделение, служба скорой помощи. Строительство планируется завершить в конце 2020 года.
Как отметили в пресс-службе, большинство зданий Виноградовской ЦРБ были построены в 1905 году, обветшали и не отвечали современным требованиям. После многочисленных обращений местного населения и администрации района к региональному правительству и депутатскому корпусу были найдены финансовые возможности для строительства нового здания. В 2018 году при поддержке депутатов Архангельского областного Собрания в региональном бюджете на начало строительства было предусмотрено 5 миллионов рублей, в 2019 году – запланировано 65 миллионов рублей.
"Мы долго шли к строительству этой больницы: вносили корректировки в проектно-сметную документацию, предусмотрели денежные средства на начало и продолжение строительства. Надеюсь, что летом будет сделана большая часть работ по обустройству фундамента. В 2019 году мы смогли предусмотреть в областном бюджете средства для решения многих вопросов в системе здравоохранения, в том числе, на строительство и ремонты больниц и поликлиник", - приводится в сообщении комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
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