В поморском поселке Березник началось строительство новой районной больницы

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июн – РИА Новости. В поморском поселке Березник началось строительство нового здания Виноградовской районной больницы на средства, выделенные из регионального бюджета при поддержке депутатов областного Собрания после обращения местных жителей, сообщает пресс-служба Собрания.

Новое здание больницы будет одноэтажным для удобства пациентов. На площади в 4600 квадратных метров разместятся терапевтическое, хирургическое и диагностическое отделение, служба скорой помощи. Строительство планируется завершить в конце 2020 года.

Как отметили в пресс-службе, большинство зданий Виноградовской ЦРБ были построены в 1905 году, обветшали и не отвечали современным требованиям. После многочисленных обращений местного населения и администрации района к региональному правительству и депутатскому корпусу были найдены финансовые возможности для строительства нового здания. В 2018 году при поддержке депутатов Архангельского областного Собрания в региональном бюджете на начало строительства было предусмотрено 5 миллионов рублей, в 2019 году – запланировано 65 миллионов рублей.