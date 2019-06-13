К работе китайской орбитальной станции присоединятся 17 стран

МОСКВА, 13 июн - Проект "Россия-Китай: главное" . Кработе китайской орбитальной станции сразу после ее сдачи в эксплуатацию присоединятся 17 стран, заявил в среду в Вене руководитель китайской пилотируемой космической программы Хао Чунь.

Поего словам, первый пакет международных проектов, которые будут осуществляться на новой станции, включает девять исследований при участии специалистов из 17 стран. Все соответствующие договоры будут подписаны уже до конца 2019 года. Проекты будут осуществляться в таких сферах, как микробиология, астрономия и физика микрогравитации. Вскоре Китай откроет прием заявок на второй пакет международных проектов в космосе. Напомним, что еще в мае 2018 года КНР пригласила все страны-члены ООН к сотрудничеству на базе своей космической станции.

"Китайскаяорбитальная станция будет достоянием не только КНР, но и всего мира. Любая страна, вне зависимости от ее размера и уровня развития, сможет участвовать в проекте на равноправной основе", - отметили в Пекине.