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РИА Новости

На Украине завели дело на экс-главу Конституционного суда Шевчука

Вчера, 14:45
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КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело в отношении бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука, сообщила в четверг пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Следователи Государственного бюро расследований завели уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда", – заявила Иванова в комментарии агентству "Укринформ".
Она добавила, что дело завели после обращения народного депутата, в котором говорилось о незаконном назначении Шевчуком внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.
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Ранее команда журналистских расследований Bihus.infо со ссылкой на источник в КС сообщила, что судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи КС. По данным СМИ, основанием освобождения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Судьи КС избрали Наталью Шапталу новым председателем. Шевчук назвал произошедшее  "антиконституционным переворотом" и заявил, что намерен обратится в правоохранительные органы. Позже Шевчук заявил, что обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.
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