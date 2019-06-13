Рябков заявил об отсутствии оснований для возвращения США к ДРСМД

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нет никаких оснований полагать, что США вернутся к выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Москва исходит из того, что он прекратит своё существование, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президентом РФ было принято решение приостановить выполнение договора. Россия из него, я подчеркиваю, не выходит. Когда истечёт шестимесячный срок, предписанный 15 статьей договора на выход из него, после соответствующего нотного уведомления нас американцами, договор прекратит своё существование", - сказал Рябков, выступая на заседании комитета ГД по международным делам.

Он отметил, что по его оценке "нет никаких оснований уповать на то, что США вернутся к выполнению к договора".

Замглавы российского МИД подчеркнул, что США на протяжении многих лет самым серьёзным образом нарушали договор. В качестве примеров таких нарушений он назвал создание Вашингтоном баллистических ракет-мишеней, которые по своим характеристикам практически идентичны ракетам средней дальности, а также создание и активное использование беспилотных летальных аппаратов, которые подпадают под категорию крылатых ракет по договору.

По его словам, США, создавая на территории Румынии и Польши противоракетную инфраструктуру в виде комплексов Aegis Ashore с универсальными установками Mk-41, которые при необходимости могут использоваться и для пуска ударных средств класса "поверхность-поверхность", также нарушали договор.