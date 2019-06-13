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РИА Новости

Рябков заявил об отсутствии оснований для возвращения США к ДРСМД

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нет никаких оснований полагать, что США вернутся к выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Москва исходит из того, что он прекратит своё существование, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президентом РФ было принято решение приостановить выполнение договора. Россия из него, я подчеркиваю, не выходит. Когда истечёт шестимесячный срок, предписанный 15 статьей договора на выход из него, после соответствующего нотного уведомления нас американцами, договор прекратит своё существование", - сказал Рябков, выступая на заседании комитета ГД по международным делам.
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"Повод задуматься". Политолог об отношении США к контролю над вооружениямиСША стремятся подчинить своим интересам или уничтожить режим контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. К чему ведет такое поведение Вашингтона, объяснил в эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин.
Он отметил, что по его оценке "нет никаких оснований уповать на то, что США вернутся к выполнению к договора".
Замглавы российского МИД подчеркнул, что США на протяжении многих лет самым серьёзным образом нарушали договор. В качестве примеров таких нарушений он назвал создание Вашингтоном баллистических ракет-мишеней, которые по своим характеристикам практически идентичны ракетам средней дальности, а также создание и активное использование беспилотных летальных аппаратов, которые подпадают под категорию крылатых ракет по договору.
По его словам, США, создавая на территории Румынии и Польши противоракетную инфраструктуру в виде комплексов Aegis Ashore с универсальными установками Mk-41, которые при необходимости могут использоваться и для пуска ударных средств класса "поверхность-поверхность", также нарушали договор.
"Представить сейчас, что в остающееся время до 2 августа они вдруг вернутся к его выполнению, я не могу. Нам надо исходить из того, что договор прекратит своё существование", - добавил замминистра.
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