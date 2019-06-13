Приостановление ДРСМД затруднит продление договора СНВ, заявил Слуцкий

"Мы все знаем, что Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке из ДРСМД. Это удивительно, это деструктивно. Выход из ДРСМД в данном случае грозит и в случае, если ДРСМД, к большому сожалению, прекратит свое существование, неважно - де-юре или де-факто, но в этом случае будет чрезвычайно затруднено продление в 2021 году договора СНВ-3. А это, по сути, не сгущая краски, значит обрушение той стабильности, которая десятилетиями конструировалась российскими, советскими ещё, затем российскими и американскими специалистами. Конечно, эта ситуация, без лишней патетики, угрожает мирной, безопасной, стабильной международной архитектуре XXI столетия", - сказал Слуцкий на заседании комитета.