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РИА Новости

Приостановление ДРСМД затруднит продление договора СНВ, заявил Слуцкий

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Приостановление договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) чрезвычайно затруднит продление договора СНВ-3 в 2021 году, что угрожает мирной архитектуре XXI столетия, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг этот комитет рассматривает законопроект о приостановлении ДРСМД, который внес в нижнюю палату президент РФ Владимир Путин.

"Мы все знаем, что Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке из ДРСМД. Это удивительно, это деструктивно. Выход из ДРСМД в данном случае грозит и в случае, если ДРСМД, к большому сожалению, прекратит свое существование, неважно - де-юре или де-факто, но в этом случае будет чрезвычайно затруднено продление в 2021 году договора СНВ-3. А это, по сути, не сгущая краски, значит обрушение той стабильности, которая десятилетиями конструировалась российскими, советскими ещё, затем российскими и американскими специалистами. Конечно, эта ситуация, без лишней патетики, угрожает мирной, безопасной, стабильной международной архитектуре XXI столетия", - сказал Слуцкий на заседании комитета.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
11 июня, 14:12
Москва призвала США продлить СНВ и укрепить ДНЯО, заявил Рябков
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Леонид СлуцкийВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДоговор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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