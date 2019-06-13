Приостановление ДРСМД затруднит продление договора СНВ, заявил Слуцкий

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Приостановление договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) чрезвычайно затруднит продление договора СНВ-3 в 2021 году, что угрожает мирной архитектуре XXI столетия, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг этот комитет рассматривает законопроект о приостановлении ДРСМД, который внес в нижнюю палату президент РФ Владимир Путин.
"Мы все знаем, что Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке из ДРСМД. Это удивительно, это деструктивно. Выход из ДРСМД в данном случае грозит и в случае, если ДРСМД, к большому сожалению, прекратит свое существование, неважно - де-юре или де-факто, но в этом случае будет чрезвычайно затруднено продление в 2021 году договора СНВ-3. А это, по сути, не сгущая краски, значит обрушение той стабильности, которая десятилетиями конструировалась российскими, советскими ещё, затем российскими и американскими специалистами. Конечно, эта ситуация, без лишней патетики, угрожает мирной, безопасной, стабильной международной архитектуре XXI столетия", - сказал Слуцкий на заседании комитета.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.