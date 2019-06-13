Россия будет добиваться пояснений планов США по стратегической стабильности

"Когда мы продолжим, как я надеюсь, в рамках этого устойчивого диалога, в пользу которого мы выступаем, с США обсуждения темы стратстабильности и темы доктрин, мы будем добиваться, если не каких-то заверений - наверное сложно об этом говорит с учётом общей международной обстановки и отсутствия доверия между нашими странами - то по крайней мере профессиональных конкретных предметных пояснений, что имеется в виду и по большому счету к чему надо готовиться", - заявил замминистра на брифинге.