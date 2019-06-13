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РИА Новости

Россия будет добиваться пояснений планов США по стратегической стабильности

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва будет добиваться конкретных пояснений от США их планов в рамках диалога по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Когда мы продолжим, как я надеюсь, в рамках этого устойчивого диалога, в пользу которого мы выступаем, с США обсуждения темы стратстабильности и темы доктрин, мы будем добиваться, если не каких-то заверений - наверное сложно об этом говорит с учётом общей международной обстановки и отсутствия доверия между нашими странами - то по крайней мере профессиональных конкретных предметных пояснений, что имеется в виду и по большому счету к чему надо готовиться", - заявил замминистра на брифинге.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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