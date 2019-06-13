В Омской области рассказали об успехах борьбы с сокращением населения

ОМСК, 13 июн - РИА Новости. Принятые в прошлом году меры по борьбе с сокращением численности населения Омской области уже дают положительный эффект и будут совершенствоваться, сообщил в четверг губернатор Омской области Александр Бурков.

В своем выступлении на расширенном заседании Законодательного собрания региона с отчетом о деятельности областного правительства в 2018 году он поручил органам власти ответить на главный вызов – сокращение численности населения региона. Омская область вместе со всей страной испытывает последствия демографического спада начала 90-х годов. Однако Бурков считает неоправданным воспринимать это как обстоятельство непреодолимой силы.

"Задача областного правительства – заблаговременно принимать комплекс действенных мер. Мы видим, что приложенные в прошлом году усилия дают положительный эффект. Более 1,5 тысяч семей в 2018 году стали многодетными. По сравнению с предыдущим годом увеличилась доля третьих и последующих рождений. А всего у нас более 29 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 97 тысяч детей", - сказал глава региона.

В области была введена ежемесячная денежная выплата в связи рождением третьего или последующих детей, которую получили 3,7 тысячи семей. Выдано 3,5 тысячи сертификатов областного семейного капитала. Более двух тысяч семей уже воспользовались ими и смогли улучшить жилищные условия, газифицировать дома или направить эти средства на образование детей.

"Семьям с детьми выплачено на полмиллиарда больше пособий, чем в 2017 году. Общая сумма составила более трех миллиардов рублей. В 2018 году в области появилось на свет 21300 детей. Это на 1300 детей меньше, чем годом ранее. Но динамика снижения рождаемости существенно замедлилась – почти в три раза. Есть четкий тренд к стабилизации. Хотя пока еще и не рост, который я ставлю как перспективную задачу", - заявил губернатор.