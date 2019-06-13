В МИД прокомментировали позицию США по ядерному разоружению

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. У России есть вопросы к США в связи с их намерениями приступить к созданию "среды, благоприятствующей ядерному разоружению", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас, конечно, есть целый ряд вопросов к американцам по поводу их намерений в связи с запуском Вашингтоном многостороннего процесса по "созданию среды, благоприятствующей ядерному разоружению". На эту тему мы высказали ряд вопросов, у нас есть серия незакрытых тем по американским доктринальным документам", - сказал Рябков журналистам.