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РИА Новости

В МИД прокомментировали позицию США по ядерному разоружению

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. У России есть вопросы к США в связи с их намерениями приступить к созданию "среды, благоприятствующей ядерному разоружению", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас, конечно, есть целый ряд вопросов к американцам по поводу их намерений в связи с запуском Вашингтоном многостороннего процесса по "созданию среды, благоприятствующей ядерному разоружению". На эту тему мы высказали ряд вопросов, у нас есть серия незакрытых тем по американским доктринальным документам", - сказал Рябков журналистам.
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"И мы американцев будем настойчиво выводить на реакцию по этим нашим озабоченностям и по конкретным призывам откликнуться на, в общем, очевидную необходимость внести ясность в опасные, на наш взгляд, элементы доктринальных установок США", - добавил он.
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