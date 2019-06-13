Россия будет учитывать в оборонном планировании допконтингент США в Польше

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва в решении Вашингтона и Варшавы о дополнительном военном контингенте США видит признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний, не может не учитывать этого в своем оборонном планировании, говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
"Заверения о том, что это усиление является якобы незначительным, не должны вводить в заблуждение. Штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом. Видим в этом признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний", - говорится в комментарии.
Отмечается, что "Россия не может не учитывать этого в своем оборонном планировании и в практической деятельности".
Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.