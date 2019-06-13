Россия будет учитывать в оборонном планировании допконтингент США в Польше

"Заверения о том, что это усиление является якобы незначительным, не должны вводить в заблуждение. Штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом. Видим в этом признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний", - говорится в комментарии.