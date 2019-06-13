Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T14:02Z
https://ria.ru/20190613/1555535365.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155553/38/1555533885_0:309:3092:2048_1036x0_80_0_0_b78afc3cde454624b334e94e53796ece.jpg
РИА Новости

Медведев назвал "нехорошей тенденцией" замедление исполнения ФЦП

Вчера, 14:01
248
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "нехорошей тенденцией" зафиксированное по итогам первого квартала замедление исполнения федеральных целевых программ (ФЦП).
"В настоящее время реализуется 19 ФЦП, на эти цели в этом году планируется направить из федерального бюджета почти 480 миллиардов рублей. Это и инвестиции в инфраструктуру, и строительство и реконструкция социальных объектов, и поддержка научных исследований и инноваций. В целом ситуация с кассовым исполнением в этом случае несколько хуже, чем в прошлом году", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме
19 апреля, 18:36
Козак назвал продление ФЦП по Крыму после 2022 года возможным
По его словам, по итогам первого квартала уровень кассового исполнения всего 6% против 9% годом ранее, идет отставание от показателей прошлого года также по уровню софинансирования из региональных и местных бюджетов, по привлечению внебюджетных средств, по заключению контрактов.
"Всё это нехорошая тенденция", - сказал премьер.
Говоря о реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), он напомнил, что объем ее финансирования с учетом гособоронзаказа - более 860 миллиардов рублей, которые выделяются на строительство и реконструкцию 1,3 тысячи разных объектов, включая дороги, мосты, школы, больницы, линии связи и так далее.
"Обычно, и по объективным причинам, значительная часть контрактов закрывается в конце года, но все-таки я рассчитываю, что главные распорядители примут меры, чтобы финансирование шло более равномерно", - подытожил Медведев.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
29 апреля, 18:37
Глава Адыгеи предложил включить в ФЦП строительство спортивных объектов
041011
Обсудить 0
Дмитрий МедведевЭкономика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций. 13 июня 2019
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
РИА
Новости
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
Медведев: "Роскосмос" должен освоить около 200 млрд рублей до конца года
Президент РФ Владимир Путин
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций
Россия должна вернуть лидерство в освоении космоса, заявил Медведев
Лента
новостей
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней
Эксперт: Китай пока не может создать альтернативу доллару для экономики РФ
В ЕС прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Евроскептики в ЕП готовы выступить посредником между Россией и ЕС
Сергей Рябков
Рябков посетит Венесуэлу в ближайшие недели
Эксперт выступил против смягчения наказания для наркоторговцев в России
Авиасалон Airshow China-2010 в Чжухае
Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций. 13 июня 2019
Правительство внесло изменения в федеральную космическую программу
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Лидер партии Самопомощь Андрей Садовой
Мэр Львова порекомендовал Зеленскому не слушать советы Тимошенко
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал решение США разместить беспилотники в Польше
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Эксперт прокомментировал снятие генералов с должностей после дела Голунова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния