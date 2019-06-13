Медведев назвал "нехорошей тенденцией" замедление исполнения ФЦП

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "нехорошей тенденцией" зафиксированное по итогам первого квартала замедление исполнения федеральных целевых программ (ФЦП).

"В настоящее время реализуется 19 ФЦП, на эти цели в этом году планируется направить из федерального бюджета почти 480 миллиардов рублей. Это и инвестиции в инфраструктуру, и строительство и реконструкция социальных объектов, и поддержка научных исследований и инноваций. В целом ситуация с кассовым исполнением в этом случае несколько хуже, чем в прошлом году", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

По его словам, по итогам первого квартала уровень кассового исполнения всего 6% против 9% годом ранее, идет отставание от показателей прошлого года также по уровню софинансирования из региональных и местных бюджетов, по привлечению внебюджетных средств, по заключению контрактов.

"Всё это нехорошая тенденция", - сказал премьер.

Говоря о реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), он напомнил, что объем ее финансирования с учетом гособоронзаказа - более 860 миллиардов рублей, которые выделяются на строительство и реконструкцию 1,3 тысячи разных объектов, включая дороги, мосты, школы, больницы, линии связи и так далее.