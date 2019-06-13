Презентация русскоязычной версии рейтинга лучших университетов мира

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19 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Лондон, посвященная официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга QS World University Rankings 2019/2020 (Рейтинг лучших университетов мира 2019/2020).