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РИА Новости

Презентация русскоязычной версии рейтинга лучших университетов мира

Вчера, 13:44
7
19 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Лондон, посвященная официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга QS World University Rankings 2019/2020 (Рейтинг лучших университетов мира 2019/2020).
Участники в Москве:
- и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр" Надежда ПОЛИХИНА;
- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;
- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- врио ректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Кирилл МАРКОВ;
- врио ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимир БОГАТЫРЕВ.

В Лондоне:
- региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd. Зоя ЗАЙЦЕВА.

Поменялись ли лидеры? Какие изменения произошли внутри группы российских вузов? Улучшились или ухудшились их позиции? Что сделано для улучшения репутации российского высшего образования?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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