Рост объема инвестиций в основной капитал в Омской области достиг 10%

ОМСК, 13 июн – РИА Новости. Рост объема инвестиций в основной капитал в Омской области по итогам 2018 года достиг максимальных за последние шесть лет значений - 10%, сообщил в четверг губернатор региона Александр Бурков.

"В 2018 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 10%. Такой динамики мы не наблюдали с 2013 года. Это главный индикатор деловой активности. Наибольший рост показали столь важные для нас отрасли, как сельское хозяйство и промышленное производство", - сказал глава региона, представляя областным депутатам отчет о деятельности правительства области за 2018 год.

Губернатор отметил, что несмотря на общее незначительное снижение – на 2% - объемов промышленного производства, для целого ряда отраслей в прошлом году была характерна положительная динамика развития.