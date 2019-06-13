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РИА Новости
Омская область

Рост объема инвестиций в основной капитал в Омской области достиг 10%

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 копеек
Монеты номиналом 50 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ОМСК, 13 июн – РИА Новости. Рост объема инвестиций в основной капитал в Омской области по итогам 2018 года достиг максимальных за последние шесть лет значений - 10%, сообщил в четверг губернатор региона Александр Бурков.
"В 2018 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 10%. Такой динамики мы не наблюдали с 2013 года. Это главный индикатор деловой активности. Наибольший рост показали столь важные для нас отрасли, как сельское хозяйство и промышленное производство", - сказал глава региона, представляя областным депутатам отчет о деятельности правительства области за 2018 год.
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Губернатор отметил, что несмотря на общее незначительное снижение – на 2% - объемов промышленного производства, для целого ряда отраслей в прошлом году была характерна положительная динамика развития.
"Важно отметить, что производство нефтепродуктов, которое имеет весомую долю в промышленности региона, в прошлом году выросло почти на 5%, при этом по России рост всего на 1,8%. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос более чем на 20%. По показателю отгрузки мы – вторые в Сибири и находимся в двадцатке лучших по России", - отметил в выступлении Бурков.
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