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РИА Новости

Алексей Фурсин: куда приходит бизнес, должна приходить инфраструктура

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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О результатах работы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы на Петербургском международном экономическом форуме, об опыте работы с бизнес-сообществом и Московской неделе предпринимательства в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.
– Алексей Анатольевич, расскажите, с чем приехали на ПМЭФ в этом году?
На таких мероприятиях решаются задачи, требующие, чтобы в одном месте и в одно время собрались госинституты, федеральные и региональные органы власти, частный крупный бизнес, бизнес с госучастием и, конечно же, иностранные представители. Это дает возможность обменяться опытом и рабочими практиками. Для департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы в первую очередь интересна региональная система поддержки бизнеса, инновационных компаний и отдельных индустрий. Разумеется, упор в обсуждениях мы делали на малых и средних предпринимателей. Бизнес рассказал о своих ожиданиях, страхах и рисках, а коллеги из корпораций, общественных объединений и банков – что они готовы предложить.
У правительства Москвы много проектов, которые могут быть взяты регионами на вооружение. К тому же, мы в департаменте активно стремится к объединению усилий с негосударственными финансовыми институтами поддержки. Мы проанализировали всю линейку инструментов от города и федеральных властей, которыми могут воспользоваться московские предприниматели. На данный момент их уже 220. Но кто из предпринимателей о них знает? Это главный вопрос. Департамент совместно с общероссийской организацией "Опора России" провели опрос 4 тыс. предпринимателей. Один из вопросов как раз касался того, насколько на сегодняшний день бизнес информирован об этих инструментах. Ответ позитивный – 45% опрошенных знают о них.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин
27 мая, 12:59
Фурсин: интересы бизнеса – приоритет для правительства Москвы
– То есть вы считаете это положительным результатом?
Два года назад это число составляло где-то 10-15%. Александр Браверман (генеральный директор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) сказал, что они проводили аналогичный всероссийский опрос и там этот показатель в среднем равнялся 35%. Поэтому 45% – превосходный результат.
– 45% по Москве?
Да, именно по Москве. Благодаря проведённому исследованию правительство города получило обратную связь о проделанной работе по информированию бизнеса о том, какую поддержку он может получить. Теперь можно продумать стратегию и принять определенные решения, как и куда двигаться дальше. Мы используем все возможные каналы информирования предпринимателей и тех, кто хочет открыть своё дело. Это и офлайн, и онлайн, и СМИ, и самое, наверное, эффективное, – "сарафанное" радио, когда через успешные кейсы и реализованные проекты предприниматель передаёт информацию своим коллегам.
– За чем ещё вы приехали в этом году на ПМЭФ?
На форуме важным блоком было обсуждение инновационного бизнеса и стартапов. Дискуссия об их поддержке для нас актуальна, потому что у правительства Москвы есть своя инфраструктура, созданная для помощи инновационному бизнесу. Мы поделились с другими регионами технологией работы институтов развития, ведь именно в Москве концентрируются основные инвестиции и больше всего стартапов.
Программа по выявлению стартапов построена по принципу "воронки". Одно дело найти деньги для того или иного стартапа, а другое – найти стартап, который нужно поддержать. Это должна быть не просто инновационная идея, а инновационная бизнес-идея, которая сможет работать в будущем как бизнес-проект.
– Встречались ли вы с представителями других регионов? У кого может Москва позаимствовать положительный опыт и каким опытом может поделиться?
Все, по сути, стараются копировать классические модели поддержки бизнеса. Каждый регион вкладывается в консультационную поддержку, например, в создание консультационных центров для предпринимателей. Большинство регионов предоставляет финансовую поддержку – это субсидии по компенсации кредитной ставки или затрат производственных компаний. Все работают над тем, чтобы дать знания либо предпринимателям, либо людям, которые хотят заняться предпринимательством.
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К примеру, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что уже несколько лет они работают на самой ранней стадии формирования предпринимательских знаний в рамках школьного допобразования. Правительство Москвы запустило похожий проект, но он рассчитан не только на школьников, но и на учащихся колледжей и студентов. Называется он "Бизнес-уикенды", на данный момент прошло две их серии. Следующий тур в сентябре. Однако столица в своём проекте не ограничилась только обучением. Учащиеся колледжей и студенты прошли курсы в режиме оффлайн, затем – онлайн, а после те, кто осилил эти две стадии, попали в бизнес-акселератор. Там с ними еще два месяца работали действующие, успешные предприниматели. Сейчас участники "Бизнес-уикендов" находятся на том этапе, когда им нужно максимальное внимание: их научили азам, их "прокачали" через образовательные блоки маркетинга, рекламы, продаж и прочие. Теперь наша задача – держать их в поле зрения, чтобы их бизнес начал реально работать.
Также я поделился опытом совместного проекта правительства Москвы с налоговой службой: предпринимателям с выдачей свидетельства о регистрации бизнеса предоставляют конверт со всеми инструкциями по получению мер поддержки. Мы первые и пока единственные, кто проводит такую работу.
– Совсем недавно закончилась Московская неделя предпринимательства, носящая ежегодный характер. Насколько, на ваш взгляд, все получилось удачно в этом году?
Более 60 тысяч предпринимателей и более полутора тысяч спикеров приняли участие во всех мероприятиях Московской недели предпринимательства. Она состояла из выставок, ивентов, мастер-классов, дискуссий, public talk, воркшопов. Мы попробовали новые для себя форматы работы, например, одна из сессий проводилась в формате ток-шоу – по принципу "Давай поженимся". В роли невесты выступала условная предпринимательница, а в роли женихов – представители банков. Наша цель была через несерьезный формат поговорить о серьезном. Любому предпринимателю, создавшему свое дело, нужно выбрать банк, где у него будет расчетный счет. Какой выбрать? У кого какие продукты? Он должен посмотреть рекламу в телевизоре и увидеть там бренд какого-то банка или у него должна быть вся информация обо всех ключевых банках с их продуктами, преимуществами, зонами ответственности? Мы собрали для зрителей эту информацию в лёгком формате ток-шоу.
– Какие у вас дальнейшие планы?
Планируем развивать инфраструктуру поддержки и информирования бизнеса. Сейчас в Москве 15 Центров услуг для бизнеса, что для любого региона было бы достаточно. Но учитывая масштабы столицы и количество субъектов малого и среднего бизнеса, – а их уже более 826 тысяч – для нас это оказалось мизерным количеством. Поэтому наши информационные киоски, с помощью которых предприниматели могут, например, записаться на образовательные мероприятия или воспользоваться онлайн-сервисами, установлены в 21 МФЦ, где государственные услуги оказываются юридическим лицам. Мы сотрудничаем с банками, присутствуем в коворкингах. С сентября начинаем специальные программы в образовательных учреждениях, которые ориентированы на предпринимательскую деятельность.
Проект Бизнес Уикенд
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Фурсин: в молодежном проекте "Бизнес Уикенд" участвуют около 40 тыс человек
Сейчас отдельно прорабатываем вопрос о распространении информации о наших мерах поддержки в излюбленных предпринимательским сообществом местах.
– Это как?
Мы рассматриваем варианты взаимодействия с "модными" местами, которые популярны в предпринимательском сообществе. Приходят они в кафе, например, а там будет информация о мерах поддержки от города.
Для понимания приведу пример из жизни китайского бизнеса. Есть в Пекине так называемая "улица стартапов". Она совсем небольшая, быстрым шагом её можно пройти за несколько минут, однако в 2016 году в её районе было зарегистрировано более 8 тысяч компаний. История этой улицы такова – раньше здесь располагались книжные магазины и несколько кафе. Власти Пекина увидели, что в них собирается предпринимательское сообщество, в этих кафешках ведут деловые переговоры. Было принято решение – раз уж это место привычное для предпринимателей, оттуда убрали все книжные магазины и сделали улицу для бизнеса. Там создали коворкинги, бизнес-инкубаторы, мощную инфраструктуру поддержки стартапов. То есть, куда приходит бизнес, должна приходить инфраструктура.
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