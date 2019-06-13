Фильм Садиловой "Однажды в Трубчевске" покажут во Франции и Канаде

СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Фильм "Однажды в Трубчевске", участвующий в конкурсе фестиваля "Кинотавр", выйдет в прокат во Франции зимой, дата российского проката еще не определена, рассказала РИА Новости режиссер картины Лариса Садилова.

"Фильм выйдет в прокат во Франции зимой, он продан в Канаду, в страны Бенилюкс. В России дата проката еще не определена", - сказала Садилова.

Действие картины разворачивается в маленьком городке Трубчевске, где все у всех на виду и скрыть супружескую измену невозможно. Героям фильма приходится делать выбор: строить ли новую жизнь или повиниться перед "второй половиной". Роли в картине исполнили Егор Баринов, Кристина Шнайдер, Юрий Киселев и другие.