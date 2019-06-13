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РИА Новости
Культура

Фильм Садиловой "Однажды в Трубчевске" покажут во Франции и Канаде

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытие VII кинофестиваля "Московская премьера"
Закрытие VII кинофестиваля Московская премьера
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Фильм "Однажды в Трубчевске", участвующий в конкурсе фестиваля "Кинотавр", выйдет в прокат во Франции зимой, дата российского проката еще не определена, рассказала РИА Новости режиссер картины Лариса Садилова.
"Фильм выйдет в прокат во Франции зимой, он продан в Канаду, в страны Бенилюкс. В России дата проката еще не определена", - сказала Садилова.
Действие картины разворачивается в маленьком городке Трубчевске, где все у всех на виду и скрыть супружескую измену невозможно. Героям фильма приходится делать выбор: строить ли новую жизнь или повиниться перед "второй половиной". Роли в картине исполнили Егор Баринов, Кристина Шнайдер, Юрий Киселев и другие.
Лариса Садилова - лауреат Гран-при Роттердамского кинофестиваля за фильм "С любовью, Лиля". За картину "Ничего личного" она получила приз ФИПРЕССИ на ММКФ в 2007 году, дважды участвовала в конкурсе "Кинотавра".
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КультураКинотаврФранцияСочи
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