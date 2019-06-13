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РИА Новости
Свердловская область

Куйвашев предложил расширить выплаты на оборудование для "цифры"

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке "Иннопром" - 2018". 8 июля 2018
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018. 8 июля 2018
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил значительно расширить круг жителей региона, которые получат компенсации на оборудование для цифрового телевидения, сообщает в четверг департамент информполитики области.
"Минсоцполитики Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева и с учетом предложений спикера свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной и депутатов регионального парламента подготовило законопроект, значительно расширяющий круг жителей региона, которые смогут получить денежную компенсацию за приобретенное оборудование для приема цифрового телевизионного сигнала", - говорится в сообщении.
Свердловская область перешла на "цифру" 3 июня.
"В целом, по оценке экспертов, в регионе была проведена качественная подготовительная работа, что позволило осуществить переход в штатном режиме, когда подавляющее большинство свердловчан не почувствовали никаких неудобств. При этом из-за особенностей рельефа для прихода цифрового телевидения в некоторых населенных пунктах требуется спутниковое оборудование. Специальные приставки нужны и людям, имеющим старые модели телевизоров и принимающим телесигнал на обычную дециметровую антенну", - отмечают власти.
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Региональные власти еще в 2018 году разработали закон, который позволил малоимущим уральцам получать компенсацию до 90% стоимости оборудования, необходимого для приема "цифры". Сегодня региональные власти уже получили свыше 900 заявок на компенсацию, более 780 жителей региона получили деньги, уточняет департамент.
Инициатива губернатора значительно расширяет круг жителей, имеющих право на получение компенсации. Так, согласно законопроекту, который глава региона внесет на рассмотрение депутатов, вернуть большую часть стоимости приобретенного оборудования, помимо ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, скоро смогут супруги ушедших из жизни ветеранов и инвалидов войны; узники нацистских концлагерей, гетто и других созданных фашистами мест принудительного содержания; семьи и одинокие люди, чей среднедушевой доход не превышает две величины прожиточного минимума.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря. На сегодняшний день 64 региона уже перешли на "цифру", в том числе в 36 регионах отключение аналогового ТВ произошло 3 июня. Оставшийся 21 регион перейдет на цифровое вещание 14 октября.
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевСвердловская областьРоссияОбщество
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