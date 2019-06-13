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РИА Новости

Правительство Москвы повышает информированность бизнеса о мерах поддержки

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Почти половина предпринимателей столицы осведомлены о мерах поддержки бизнеса правительством Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе общероссийской общественной организации "Опора России", которая провела соответствующее исследование.
Исполнителем данного исследования выступил аналитический центр НАФИ. Исследование охватило 4 тысяч действующих предпринимателей Москвы, из которых 2 тысячи являются представителями ИП и 2 тысячи осуществляют свою деятельность в статусе юридического лица.
Результаты исследования выявили, что 45% опрошенных предпринимателей осведомлены о мерах поддержки, которые предлагает правительство Москвы, а 18% ими воспользовались. Самой известной мерой поддержки стали бесплатные консультации и образовательные программы от ГБУ "Малый бизнес Москвы" – о них вспомнил 31% респондентов. На втором месте – размещение информации на портале поставщиков Москвы (30%), а на третьем – поручительства по кредитам или банковским гарантиям (25%).
Как сообщил представитель "Опоры России", среди городских мер поддержки, которыми пользовались предприниматели Москвы, наиболее эффективными стали имущественная поддержка (так ответили 88% опрошенных), субсидиарная поддержка (79%), стартап-школа ГБУ "МБМ" (77%), поручительство от Фонда содействия кредитованию (67%).
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин
27 мая, 12:59
Фурсин: интересы бизнеса – приоритет для правительства Москвы
"Общероссийская общественная организация "Опора России" провела исследование о том, насколько в регионах нашей страны знают о существующих мерах поддержки малого бизнеса. Только 30% опрошенных заявили, что они знают о государственной поддержке. В Москве этот показатель намного выше – 45% предпринимателей в курсе о мерах поддержки. Мы видим, что открытость и информированность Москвы, ее мэра и соответствующих департаментов в полтора раза выше, чем в среднем по России. Это говорит о том, что Правительство Москвы уделяет много внимания работе с малым бизнесом. Именно здесь проходят масштабные мероприятия и разнообразные форумы. Сочетание активных цифровых платформ, сервиса поставщиков и мероприятий, которые проходят в столице, даёт свой результат. На мой взгляд, Москва по инвестиционному климату является одним из лидеров в стране. Во многом благодаря тому, что здесь лучшие сервисы для малого бизнеса, ну и, конечно, самый большой рынок", – процитировали в пресс-службе президента "Опора России" Александра Калинина.
Как заявил РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин на ПМЭФ-2019, для Москвы - это очень хороший результат.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин
24 мая, 10:36
Алексей Фурсин: "ежедневно в Москве регистрируется 450 новых бизнесов"
"Еще два года назад только примерно 10% столичных предпринимателей знали о мерах поддержки со стороны правительства Москвы. Сегодня мы видим, что эта цифра выросла почти в пять раз и составляет 45%. Благодаря проведённому исследованию правительство города получило обратную связь о проделанной работе по информированию бизнеса о том, какую поддержку он может получить. Теперь можно продумать стратегию и принять определенные решения, как и куда двигаться дальше. Мы используем все возможные каналы информирования предпринимателей и тех, кто хочет открыть своё дело. Это и офлайн, и онлайн, и СМИ, и самое, наверное, эффективное, – "сарафанное" радио, когда через успешные кейсы и реализованные проекты предприниматель передаёт информацию своим коллегам", - сказал руководитель департамента.
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