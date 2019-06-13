Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:13Z
https://ria.ru/20190613/1555532074.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_87cd0ec965af5c5723f7323f02d93b11.jpg
РИА Новости
Туризм

Премьер-министр Пакистана: россияне смогут получать визы в аэропорту

Вчера, 13:12
1358
© Flickr / JarjanВид на город Кветта, Пакистан
Вид на город Кветта, Пакистан
© Flickr / Jarjan
ИСЛАМАБАД, 13 июн – РИА Новости. Пакистан находится на пути к безвизовому режиму с Россией, она уже включена в список стран, граждане которых могут получить визу в аэропорту по прилету, заявил в интервью РИА Новости пакистанский премьер-министр Имран Хан.
"Пакистан движется в этом направлении", - заявил Хан, отвечая на вопрос, возможно ли в будущем установить безвизовый режим между Пакистаном и Россией.
"(Граждане) 70 стран смогут получить визу в аэропорту. Раньше у нас не было соглашений ни с кем, но сейчас мы открываем Пакистан для туризма, инвестиций, и мы чувствуем, что хотим упростить приезд для (граждан - ред.) этих стран, чтобы было проще получить визу, - сказал премьер-министр Пакистана. - Всего 70 таких стран, и Россия входит в этот список - граждане которой могут приехать и получить визу в аэропорту".
332114
ТуризмТуризмтуристывизыНовости - ТуризмПакистан
Рекомендуем
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
РИА
Новости
В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Актриса Сильвия Майлз
Умерла актриса Сильвия Майлз
Лента
новостей
Американские военные во время учений
США и Польша договорились о создании военной базы
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху поздравил Путина и жителей страны с Днем России
Кардиограмма
Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400
Залив Петра Великого. Архивное фото
В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния