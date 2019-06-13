Премьер-министр Пакистана: россияне смогут получать визы в аэропорту

ИСЛАМАБАД, 13 июн – РИА Новости. Пакистан находится на пути к безвизовому режиму с Россией, она уже включена в список стран, граждане которых могут получить визу в аэропорту по прилету, заявил в интервью РИА Новости пакистанский премьер-министр Имран Хан.

"(Граждане) 70 стран смогут получить визу в аэропорту. Раньше у нас не было соглашений ни с кем, но сейчас мы открываем Пакистан для туризма, инвестиций, и мы чувствуем, что хотим упростить приезд для (граждан - ред.) этих стран, чтобы было проще получить визу, - сказал премьер-министр Пакистана. - Всего 70 таких стран, и Россия входит в этот список - граждане которой могут приехать и получить визу в аэропорту".