Программа "Лето в Подмосковье" может увеличить турпоток в регион на 30%

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Московская обл), 13 июн - РИА Новости. Туристический поток в Московскую область может вырасти на 30% благодаря программе "Лето в Подмосковье", сообщила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова в ходе пресс-конференции.

"Благодаря тому, что погода хорошая, мы сегодня для себя ставим показатель плюс 30% (увеличение туристического потока - ред.)", - отметила Виртуозова.