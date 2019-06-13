Программа "Лето в Подмосковье" может увеличить турпоток в регион на 30%

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Московская обл), 13 июн - РИА Новости. Туристический поток в Московскую область может вырасти на 30% благодаря программе "Лето в Подмосковье", сообщила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова в ходе пресс-конференции.
"Благодаря тому, что погода хорошая, мы сегодня для себя ставим показатель плюс 30% (увеличение туристического потока - ред.)", - отметила Виртуозова.
В программе "Лето в Подмосковье" в 2019 году участвует Дмитров, Сергиев-Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Серпухов, Коломна, Зарайск. Для удобства туристов запущен портал welcome.mosreg.ru, где можно узнать об интересных маршрутах и местах в Московской области.