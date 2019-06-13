Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:05Z
https://ria.ru/20190613/1555531847.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40760/41/407604145_0:128:3188:1921_1036x0_80_0_0_7fa03f3c7ed1becfc4a2a52fa25e7f60.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Программа "Лето в Подмосковье" может увеличить турпоток в регион на 30%

Вчера, 13:05
52
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗона отдыха
Зона отдыха
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Московская обл), 13 июн - РИА Новости. Туристический поток в Московскую область может вырасти на 30% благодаря программе "Лето в Подмосковье", сообщила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова в ходе пресс-конференции.
"Благодаря тому, что погода хорошая, мы сегодня для себя ставим показатель плюс 30% (увеличение туристического потока - ред.)", - отметила Виртуозова.
В программе "Лето в Подмосковье" в 2019 году участвует Дмитров, Сергиев-Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Серпухов, Коломна, Зарайск. Для удобства туристов запущен портал welcome.mosreg.ru, где можно узнать об интересных маршрутах и местах в Московской области.
001000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Мусорный полигон Кучино в Балашихе
На полигоне "Кучино" начался завершающий этап рекультивации
РИА
Новости
Города России. Тюмень
Тюмень выиграла президентский грант на проведение олимпийского дня
Работа налоговой инспекции
Налоговые льготы на прибыль вернули организациям Московской области
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Внешнеторговый оборот Омской области превысил один миллиард долларов
Лента
новостей
Депутаты Поморья выступили с инициативами на Парламентской ассоциации СЗФО
Депутаты Поморья выступили с инициативами на Парламентской ассоциации СЗФО
Встреча с учителем в школе
В подмосковной Лобне в 2023 году построят школу на 1,1 тысячи мест
Турист из Китая позирует для фото, Большой дворец, Бангкок, Таиланд
Названы страны, в которые россияне путешествовали чаще всего
Жителям Дзержинска подарили телевизоры в процессе перехода на "цифру"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018. 8 июля 2018
Куйвашев предложил расширить выплаты на оборудование для "цифры"
Города России. Казань
Казань первой в России планирует внедрить полный цикл обращения с отходами
Дом правительства Московской области
В Подмосковье в 2019 году проверят почти 200 унитарных предприятий
Флаги стран-участниц у здания конгрессно-выставочного комплекса ЭкспоФорум
Инвестсоглашения Ленобласти вошли в число крупнейших на ПМЭФ-2019
Скриншот видео спасение ребенка, которого унесло потоком воды в Севастополе
Журналисты нашли севастопольцев, которые спасли унесенного потоком ребенка
В КЧР прошли скачки на приз главы республики
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
Алексей Фурсин: куда приходит бизнес, должна приходить инфраструктура
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния