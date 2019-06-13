Уральская больница выплатит более миллиона рублей за неудачную операцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Больница в Екатеринбурге по решению суда должна выплатить пациентке более 1 миллиона рублей за неудачную операцию, в результате которой жительница города Красноуфимск ослепла на один глаз, сообщает в четверг Свердловский облсуд.

Решением районного суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 миллион рублей, материальный ущерб – 15 654 рубля, расходы на оплату услуг адвоката в сумме 5 тысяч рублей. Ответчик не согласился с данным решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

"Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что ответчиком не опровергнута причинная связь между действиями медиков и наступлением вреда здоровью истца, равно как и вина ответчика в потере зрения левого глаза, повлекшая физические и нравственные страдания пациентки. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу медиков - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По информации облсуда, жительница Красноуфимска в июле 2017 года была госпитализирована в глазное отделение Свердловской областной клинической больницы №1 для проведения плановой операции по замене хрусталика левого глаза. Операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно, глаз перестал видеть, в августе была сделана вторая операция, отмечает суд.