Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:03Z
https://ria.ru/20190613/1555531707.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Уральская больница выплатит более миллиона рублей за неудачную операцию

Вчера, 13:03
741
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Больница в Екатеринбурге по решению суда должна выплатить пациентке более 1 миллиона рублей за неудачную операцию, в результате которой жительница города Красноуфимск ослепла на один глаз, сообщает в четверг Свердловский облсуд.
Решением районного суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 миллион рублей, материальный ущерб – 15 654 рубля, расходы на оплату услуг адвоката в сумме 5 тысяч рублей. Ответчик не согласился с данным решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
Пациентка Кушнаренковской центральной районной больницы, которой сделали шину из части швабры
4 марта, 10:13
В Башкирии накажут врача, наложившего пенсионерке шину из швабры
"Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что ответчиком не опровергнута причинная связь между действиями медиков и наступлением вреда здоровью истца, равно как и вина ответчика в потере зрения левого глаза, повлекшая физические и нравственные страдания пациентки. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу медиков - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
По информации облсуда, жительница Красноуфимска в июле 2017 года была госпитализирована в глазное отделение Свердловской областной клинической больницы №1 для проведения плановой операции по замене хрусталика левого глаза. Операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно, глаз перестал видеть, в августе была сделана вторая операция, отмечает суд.
Через 10 дней, по данным суда, женщина вновь оказалась на операционном столе, но восстановить зрение глаза врачам не удалось. По результатам экспертизы было установлено, что женщине была оказана некачественная медицинская помощь, пациентка подала иск в суд.
Хирурги во время операции на позвоночнике в Краевой клинической больнице имени С. В. Очаповского в Краснодаре
11 июня, 12:27
Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
1100280
Обсудить 0
Свердловский областной судКрасноуфимскЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Житель Чувашии убил знакомого, расчленил тело и выбросил в мусор
РИА
Новости
В Москве уволили охранника после смерти мужчины возле больницы
Немецкие машиностроители заявили о неэффективности санкций против России
В Новосибирской области девушку убило молнией
Лента
новостей
Росгвардия готова рассмотреть жалобы на действия сотрудников 12 июня
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
В Москве зафиксировали близкое к рекордным показателям атмосферное давление
Аэропорт Владивостока
Во Владивостоке сняли с рейса дебошира, угрожавшего экипажу самолета
На юге Москвы ограбили банк
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Личи
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу
Интернет-магазин
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии
Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
Лента новостейМолния