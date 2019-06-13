Ямал и Total продолжат сотрудничать в сферах экономики и культуры

"Большая честь приветствовать вас на Ямале. Компанию Total и наш регион связывает многолетнее партнерство. Многие проекты были реализованы на нашей территории. Самый известный из них, "Ямал СПГ", в строительстве которого вы принимали непосредственное участие, - гордость нашей страны. Еще один проект по добыче реализуется в Пур-Тазовской нефтегазоносной области. В режиме запуска сегодня новая совместная инициатива - строительство завода по сжижению "Арктик СПГ-2", - приводятся в сообщении правительства слова Артюхова.