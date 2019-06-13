Ямал и Total продолжат сотрудничать в сферах экономики и культуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и вице-президент компании Total Стефан Ле Галь обсудили дальнейшее сотрудничество в сферах экономики, культуры и экологии, сообщает в четверг правительство региона.
Артюхов провел личную встречу с вице-президентом по разработке и эксплуатации месторождений на суше подразделения "Разведка и добыча углеводородов" компании Total Ле Галем в Салехарде.
"Большая честь приветствовать вас на Ямале. Компанию Total и наш регион связывает многолетнее партнерство. Многие проекты были реализованы на нашей территории. Самый известный из них, "Ямал СПГ", в строительстве которого вы принимали непосредственное участие, - гордость нашей страны. Еще один проект по добыче реализуется в Пур-Тазовской нефтегазоносной области. В режиме запуска сегодня новая совместная инициатива - строительство завода по сжижению "Арктик СПГ-2", - приводятся в сообщении правительства слова Артюхова.
В свою очередь, Ле Галь поблагодарил правительство округа за административную поддержку, оказанную компании во время строительства завода "Ямал СПГ". Его вклад в этот проект был отмечен благодарностью президента РФ, которую в преддверии Дня России вручил Ле Галю губернатор Ямала.
В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество правительства Ямала и компании Total. Также речь шла об экологических и культурных проектах, которые правительство региона при поддержке предприятия реализует в Ямальском районе, где располагается завод "Ямал СПГ", уточняют окружные власти.