Жителям Дзержинска подарили телевизоры в процессе перехода на "цифру"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Две жительницы Дзержинска в Нижегородской области получили телевизоры в подарок в процессе подключения к цифровому телевещанию, сообщает пресс-служба городской администрации.

Нижегородская область перешла на цифровое телевещание 3 июня.

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"Наше предприятие принимает заявки по установке нового оборудования для приема цифрового сигнала в многоквартирных домах. Дважды жители отдавали нам свои прежние цифровые телевизоры с просьбой передать их тем, кому они больше нужны. Первый телевизор мы передали бабушке-пенсионерке, у которой, к своему удивлению, обнаружили ламповый черно-белый телевизор. Второй телевизор был передан жительнице с ограниченными возможностями здоровья", - цитируются в сообщении слова директора ООО "Дзержинские телевизионные антенны" Алексея Микушина.

По данным городской администрации, если в первые дни перехода от жителей города поступало более 100 заявок ежедневно, то теперь заявления по подключению цифрового телевидения носят разовый характер. В Дзержинске также организовано волонтерское движение "Телевизионные волонтеры".