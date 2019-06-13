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РИА Новости

Жителям Дзержинска подарили телевизоры в процессе перехода на "цифру"

Вчера, 12:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Две жительницы Дзержинска в Нижегородской области получили телевизоры в подарок в процессе подключения к цифровому телевещанию, сообщает пресс-служба городской администрации.
Нижегородская область перешла на цифровое телевещание 3 июня.
"Наше предприятие принимает заявки по установке нового оборудования для приема цифрового сигнала в многоквартирных домах. Дважды жители отдавали нам свои прежние цифровые телевизоры с просьбой передать их тем, кому они больше нужны. Первый телевизор мы передали бабушке-пенсионерке, у которой, к своему удивлению, обнаружили ламповый черно-белый телевизор. Второй телевизор был передан жительнице с ограниченными возможностями здоровья", - цитируются в сообщении слова директора ООО "Дзержинские телевизионные антенны" Алексея Микушина.
По данным городской администрации, если в первые дни перехода от жителей города поступало более 100 заявок ежедневно, то теперь заявления по подключению цифрового телевидения носят разовый характер. В Дзержинске также организовано волонтерское движение "Телевизионные волонтеры".
"С 3 июня в администрации Дзержинска работает оперативный штаб по переходу на цифровое телевидение... Сегодня можно сказать, что переключение на цифровое телевидение в Дзержинске произошло успешно. Этому также помогла большая подготовительная работа в части реконструкции систем коллективного приема телесигнала многократных домов и оснащения телевизионных приемников ресиверами, которые позволяют принимать цифровой эфирный сигнал", - подчеркнул заместитель главы администрации города Денис Дергунов.
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ОбществоПереход на цифровое телевидениеНижегородская область
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