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РИА Новости

В центре Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за пожара

Вчера, 12:51
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Людей эвакуировали в четверг днем из бизнес-центра "Бородино Плаза" в центре Москвы после короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На первом этаже 10-этажного здания по адресу: улица Русаковская, дом 13 - произошло короткое замыкание, в результате которого сработала система пожаротушения", - сказал собеседник агентства.
Возник пожар, который оперативно удалось потушить. "В 12.44 – ликвидация возгорания, сведений о пострадавших не поступало", - отметили в МЧС РФ.
Всех людей из здания успели вывести. Обстоятельства ЧП выясняются
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