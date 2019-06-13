В центре Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за пожара

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Людей эвакуировали в четверг днем из бизнес-центра "Бородино Плаза" в центре Москвы после короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На первом этаже 10-этажного здания по адресу: улица Русаковская, дом 13 - произошло короткое замыкание, в результате которого сработала система пожаротушения", - сказал собеседник агентства.
Возник пожар, который оперативно удалось потушить. "В 12.44 – ликвидация возгорания, сведений о пострадавших не поступало", - отметили в МЧС РФ.
Всех людей из здания успели вывести. Обстоятельства ЧП выясняются