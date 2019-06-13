Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T12:48Z
https://ria.ru/20190613/1555530931.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152557/59/1525575929_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_6a405a7ada7436ccc41198fe1567ea00.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке сняли с рейса дебошира, угрожавшего экипажу самолета

Вчера, 12:48
585
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Аэропорт Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Самолет рейсом "Владивосток – Новосибирск" по пути на взлетную полосу вернулся к посадочному рукаву для снятия с рейса пассажира, который вел себя агрессивно, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту рейса сообщением "Владивосток – Новосибирск" находится мужчина, который ведет себя агрессивно, матерится и не выполняет требования экипажа воздушного судна. Из-за действий мужчины по пути к взлётной полосе командиром экипажа было принято решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву и снятии дебошира с рейса", - говорится в сообщении.
Пилот
14 марта, 08:00
Пилоты рассказали, чем опасны неадекватные пассажиры
По данным полиции, 32-летний житель Приморского края угрожал членам экипажа и другим пассажирам физической расправой и грубо ругался. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. На дебошира составили протокол и взяли с него обязательство о явке.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В аэропорту Толмачево авиадебошир избил экипаж и оскорбил полицейского
15 мая, 16:44
В аэропорту Толмачево авиадебошир избил экипаж и оскорбил полицейского
300020
Обсудить 2
ВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Человека, которого приняли за Цапка, задержать пока не удалось
РИА
Новости
Суд в Воронеже отложил рассмотрение жалобы Roshen на доначисление налогов
Уральская больница выплатит более миллиона рублей за неудачную операцию
На юге Москвы ограбили банк
Лента
новостей
Омбудсмен попросил проверить действия при задержании подростков 12 июня
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015
Эстонское ополчение возглавил офицер, пообещавший победить Россию
Немецкие машиностроители заявили о неэффективности санкций против России
Житель Чувашии убил знакомого, расчленил тело и выбросил в мусор
Токио проверит данные о грузе метанола на атакованном танкере
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Ученые назвали причину подземных пожаров в Кисилевске
Пытавшегося угнать самолет "Сургут-Москва" признали невменяемым
Росгвардия готова рассмотреть жалобы на действия сотрудников 12 июня
В ЕП не видят смысла в продлении антироссийских санкций, заявил евродепутат
Вид на Москву
В Москве на пятницу продлили "оранжевый" уровень погодной опасности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Глава МИД Ирана назвал обвинения США в атаках на танкеры безосновательными
04:15Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами
04:11Рева назвал причину бедности украинцев
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
Лента новостейМолния