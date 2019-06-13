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РИА Новости

Медведев рассказал о помощи пострадавшим от пожаров хозяйствам в Забайкалье

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал главной задачей властей помочь пострадавшим после пожаров хозяйствам в Забайкалье, на эти цели выделяется порядка 820 миллионов рублей.
Кабмин РФ на заседании в четверг обсуждает выделение 820,9 миллиона рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края в качестве компенсации ущерба, причиненного природными пожарами в апреле 2019 года.
"Огонь уничтожил не только дома и сельхозобъекты, но и животных. И мы эту тему обсуждали по-разному. Главная задача сегодня - помочь этим хозяйствам, людям восстановиться после этого пожара. На эти цели из резервного фонда правительства бюджету края будет направлено более 820 миллионов рублей для того, чтобы восстановить поголовье животных", - сказал Медведев, открывая заседание.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений. Как сообщало МЧС РФ, пожары привели к гибели более 3,2 тысячи сельскохозяйственных животных.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.
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