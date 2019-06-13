Медведев рассказал о помощи пострадавшим от пожаров хозяйствам в Забайкалье

"Огонь уничтожил не только дома и сельхозобъекты, но и животных. И мы эту тему обсуждали по-разному. Главная задача сегодня - помочь этим хозяйствам, людям восстановиться после этого пожара. На эти цели из резервного фонда правительства бюджету края будет направлено более 820 миллионов рублей для того, чтобы восстановить поголовье животных", - сказал Медведев, открывая заседание.