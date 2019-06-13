Российские школьники займутся разработкой "зрения" для беспилотных машин

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские школьники примут участие в конкурсе зимних беспилотников Ice Vision, в рамках которого будет создаваться "зрение" для беспилотных автомобилей в условиях зимы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Участники кружкового движения НТИ примут участие в международном конкурсе зимних беспилотников Ice Vision. Это первый конкурс НТИ, в котором школьники соревнуются наравне со взрослыми. Команды будут разрабатывать ПО, которое позволит беспилотным автомобилям распознавать дорожные знаки в зимних условиях", - сказано в сообщении.

В конкурсе примут участие молодые специалисты, студенты и школьники от 14 до 30 лет. Кружковое движение НТИ готовит к Ice Vision несколько команд, в числе которых будут победители и призеры Олимпиады НТИ разных лет, участники хакатонов "Практики будущего" и других технологических соревнований.

"Ice Vision — первый конкурс от НТИ со взрослой задачей, которая еще никем в мире не решена, где могут участвовать так называемые дети. Мы уверены, что кружковые команды составят достойную конкуренцию опытным соперникам. Молодые таланты мыслят нестандартно, подходят к работе с огромным энтузиазмом и могут предложить по-настоящему новые, интересные решения. А наша задача — помочь им подготовиться к испытаниям, подобрать соратников и менторов, организовать работу с экспертами", - приводятся в сообщении слова лидера рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрия Земцова.

Конкурс зимних беспилотников Ice Vision проведут Российская венчурная компания (РВК) и НИТУ "МИСиС". Участникам предстоит разработать технологии на базе искусственного интеллекта, которые позволят беспилотным автомобилям анализировать данные со стереокамер и лидаров и корректно распознавать дорожную обстановку в неблагоприятных условиях российской зимы: во время осадков (снег, дождь), при встречном солнечном свете, тумане, недостаточной освещенности, неочищенной проезжей части и загрязненных дорожных знаках.

Разрабатывать интеллектуальную систему для беспилотников участники будут на основе реальных данных — в "зимний" датасет Ice Vision вошло более 20 тысяч изображений, полученных при сложных погодных условиях. Так же в датасете будут представлены данные лидара, позволяющего создавать трехмерную карту окружающего автомобиль пространства в режиме реального времени.