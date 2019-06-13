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РИА Новости

Эстонское ополчение возглавил офицер, пообещавший победить Россию

Вчера, 12:23
12136
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIILСолдат эстонской армии во время учений Siil-2015
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIIL
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015. Архивное фото
ТАЛЛИН, 13 июн — РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило кандидатуру полковника Рихо Юхтеги на пост командующего военизированным ополчением "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Должность лидера добровольной военизированной организации требует от офицера больше, нежели в случае управления традиционным воинским подразделением, и я убежден, что полковник Юхтеги продолжит развивать "Кайтселиит" последовательно, сбалансированно и профессионально", — цитирует пресс-служба министра обороны Юри Луйка.

Юхтеги вступит в должность 19 июля.
"Кайтиселиит" — добровольческое военизированное формирование, которое вместе с Вооруженными силами входит в состав Минобороны. Отделения "Кайтселиит" действуют в 15 уездах, а общая численность составляет около 20 тысяч человек. Формирование регулярно участвует в общевойсковых и международных учениях, а также проводит собственные учения и ведет подготовку кадров по самым различным направлениям.
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Юхтеги — один из основателей "Кайтселиита", именно здесь в 1991 году началась его офицерская карьера. Он более десяти лет служил в военной разведке, дважды участвовал в операциях НАТО в Афганистане, работал военным атташе в Грузии. С 2012 года руководил подразделениями по спецоперациям.
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Международную известность полковник получил летом прошлого года, когда заявил о возможности военного конфликта с Россией и рассказал, как "победит" российскую армию. По мнению Юхтеги, сдерживание России требует участия не только военных, но и каждого эстонца.
Западные политики, чаще всего из прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных агрессивных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.
9322521458
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НАТОЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Этому больше не наливать,,,,,,,,)))
13 июня, 12:46
Арсений Понфиленко
1720001
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