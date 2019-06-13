Оркестр Военного университета Минобороны выступит в парке "Музеон"

МОСКВА, 13 июня – РИА Новости. 15 июня в 17.00 на Крымской набережной у "сухого" фонтана с концертной программой выступит Военный оркестр Военного университета Министерства обороны Российской Федерации под управлением майора Филиппа Самонина

В настоящее время Военный оркестр Военного университета Минобороны России сохраняет и приумножает традиции 80-летней служебно-творческой деятельности оркестра. Оркестр ежегодно участвует в военных парадах на Красной площади, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне и легендарному параду, посвящённому 7 ноября 1941 года.

"Музыканты постоянно совершенствуют свой исполнительский уровень, обновляют репертуар, ведут обширную творческую деятельность, выступают на центральных площадках города Москвы, таких как Большой зал Московской консерватории, Центральный академический театр Российской армии, Культурный центр Вооружённых Сил РФ", - говорится в сообщении.

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.