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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Оркестр Военного университета Минобороны выступит в парке "Музеон"

Вчера, 12:10
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Выступление Военного оркестра Военного университета Минобороны России
Выступление Военного оркестра Военного университета Минобороны России
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 13 июня – РИА Новости. 15 июня в 17.00 на Крымской набережной у "сухого" фонтана с концертной программой выступит Военный оркестр Военного университета Министерства обороны Российской Федерации под управлением майора Филиппа Самонина
В настоящее время Военный оркестр Военного университета Минобороны России сохраняет и приумножает традиции 80-летней служебно-творческой деятельности оркестра. Оркестр ежегодно участвует в военных парадах на Красной площади, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне и легендарному параду, посвящённому 7 ноября 1941 года.
Выступление Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации
Вчера, 11:15
Президентский оркестр выступит в Александровском саду
"Музыканты постоянно совершенствуют свой исполнительский уровень, обновляют репертуар, ведут обширную творческую деятельность, выступают на центральных площадках города Москвы, таких как Большой зал Московской консерватории, Центральный академический театр Российской армии, Культурный центр Вооружённых Сил РФ", - говорится в сообщении.
Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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