МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес со стороны арабских стран в поставках ракет йеменским хуситам, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Аскар Хаджи.
Арабские страны по итогам саммита стран-участниц Лиги арабских государств в Мекке обвинили Иран в поставках баллистических ракет шиитским мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене для обстрела территории Саудовской Аравии.
"Эти обвинения ложные. Мы всегда говорили, что никакой помощи оружием не было. Единственная поддержка, которая идет со стороны Ирана хуситам, являющимся частью йеменского народа, на которых оказывается давление и по которым осуществляются страшные военные атаки, – это поддержка политическая и моральная", - сказал Аскар Хаджи, комментируя заявление.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
16 февраля 2018, 03:32США вновь призвали СБ ООН повлиять на Иран из-за поставок оружия хуситам