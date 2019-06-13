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РИА Новости

МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам

Вчера, 12:04
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес со стороны арабских стран в поставках ракет йеменским хуситам, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Аскар Хаджи.
Арабские страны по итогам саммита стран-участниц Лиги арабских государств в Мекке обвинили Иран в поставках баллистических ракет шиитским мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене для обстрела территории Саудовской Аравии.
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"Эти обвинения ложные. Мы всегда говорили, что никакой помощи оружием не было. Единственная поддержка, которая идет со стороны Ирана хуситам, являющимся частью йеменского народа, на которых оказывается давление и по которым осуществляются страшные военные атаки, – это поддержка политическая и моральная", - сказал Аскар Хаджи, комментируя заявление.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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