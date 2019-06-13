В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тридцать килограммов амфетаминов и 460 литров прекурсоров изъяли в нарколаборатории в Калужской области, организаторы задержаны, сообщает в четверг ФСБ России.

"После формирования необходимой доказательной базы наркоторговцы задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Калужской области у них изъяты наркотическое средство амфетаминовой группы общей массой более 30 килограммов, не менее 460 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы", - говорится в релизе.