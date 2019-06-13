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РИА Новости

В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность преступной группы по производству и сбыту особо крупных партий синтетических наркотических средств на территории Калужской области. 13 июня 2019
ФСБ России пресекла деятельность преступной группы по производству и сбыту особо крупных партий синтетических наркотических средств на территории Калужской области. 13 июня 2019
© РИА Новости / пресс-служба ФСБ РФ
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тридцать килограммов амфетаминов и 460 литров прекурсоров изъяли в нарколаборатории в Калужской области, организаторы задержаны, сообщает в четверг ФСБ России.
Лабораторию по производству синтетических наркотиков организовали двое россиян.
Сотрудник ФСБ России
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"После формирования необходимой доказательной базы наркоторговцы задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Калужской области у них изъяты наркотическое средство амфетаминовой группы общей массой более 30 килограммов, не менее 460 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.
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ФСБ РФКалужская областьПроисшествия
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