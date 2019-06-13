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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетительница с собакой на летней веранде кафе на улице Арбат в Москве
Посетительница с собакой на летней веранде кафе на улице Арбат в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пасмурная ветреная погода с дождями ожидается в Москве на выходных, температура воздуха в субботу достигнет 23 градусов, а в воскресенье - 25, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни ненастная погода будет в субботу, потому что мы будем вблизи центра циклона, ночь будет относительно теплая, но с дождями, в Москве где-то 15-17 градусов, по области от 12 до 17. Дневная температура из-за дождя и более плотной облачности в регионе 19-24, в Москве 21-23, и будет к вечеру довольно плотный северо-западный ветер, его сила составит 5-10 метров в секунду", - сказала Позднякова.
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По ее словам, дождь начнется еще вечером в пятницу, после 18 часов, он будет с перерывами наблюдаться и в ночь на воскресенье, но в основном дожди ожидаются в Москве в первой половине дня в субботу.
Атмосферное давление в субботу будет в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба, добавила она.
"В воскресенье уже у нас погода без существенных осадков, на востоке Подмосковья может остаться зона с небольшими кратковременными дождями. Ночь будет значительно прохладнее, в Москве 11-13 градусов, по области от 8 до 13. Дневная температура в Москве 23-25, по области - 20-25", - рассказала Позднякова.
Синоптик также отметила, что такую температуру воздуха можно назвать комфортной, она немного выше климатической нормы.
"В принципе температура воздуха будет только чуть выше климатической нормы, мы привыкли к тому, что она намного превышала климатическую норму, здесь можно сказать, что с воскресенья погода будет вполне комфортной для отдыха", - сказала Позднякова.
Атмосферное давление в воскресенье немного повысится по сравнению с субботой и составит 749 миллиметров ртутного столба, добавила она.
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