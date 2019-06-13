Светлана Дружинина поделилась видео со съемок фильма "Гардемарины IV"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина разместила в своем Инстаграме видео со съемок четвертой части фильма "Гардемарины".

Съемки фильма начались в мае 2019 года. Сейчас они проходят в Петергофе. Здесь снимают сцены с актерами Кристиной Орбакайте в роли Екатерины Великой и Михаилом Мамаевым, который спустя 25 лет вернулся к образу Никиты Оленева.

Сюжет четвертой части "Гардемаринов" развернется перед началом Русско-турецкой войны 1787 года. Главным героям снова придется выполнить секретное задание императрицы.