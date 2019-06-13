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РИА Новости
Культура

Светлана Дружинина поделилась видео со съемок фильма "Гардемарины IV"

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер и актриса Светлана Дружинина
Режиссер и актриса Светлана Дружинина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина разместила в своем Инстаграме видео со съемок четвертой части фильма "Гардемарины".
Съемки фильма начались в мае 2019 года. Сейчас они проходят в Петергофе. Здесь снимают сцены с актерами Кристиной Орбакайте в роли Екатерины Великой и Михаилом Мамаевым, который спустя 25 лет вернулся к образу Никиты Оленева.
Сюжет четвертой части "Гардемаринов" развернется перед началом Русско-турецкой войны 1787 года. Главным героям снова придется выполнить секретное задание императрицы.
В фильме также примут участие Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский и другие известные актеры. Выход картины запланирован на 2022 год.
Михаил Боярский. Архивное фото
27 августа 2018, 16:55Культура
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КультураМихаил БоярскийСветлана ДружининаКристина ОрбакайтеАлександр ДомогаровПетергоф
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