Внешнеторговый оборот Омской области превысил один миллиард долларов

ОМСК, 13 июн – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Омской области впервые с 2015 года превысил 1 миллиард долларов, а внешнеторговые операции в 2018 году осуществлялись с партнерами из более чем 90 стран мира, сообщил глава региона Александр Бурков.

"Внешнеторговый оборот Омской области впервые с 2015 года превысил 1 миллиард долларов. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из более чем 90 стран. Усилено направление по торговым операциям с Китаем. Мы продолжаем практику создания торговых домов Омской области", - сказал он в четверг, выступая перед областным парламентом с отчетом о деятельности регионального правительства за 2018 год.

Глава региона в выступлении подчеркнул, что в современных условиях главной задачей правительства области стало развитие внешнеэкономических связей, поддержка экспортной деятельности.

Так, по его словам, Омский региональный Центр поддержки экспорта занял третье место среди регионов России по оценке Российского экспортного центра, в его активе – заключение 57 экспортных контрактов субъектов малого и среднего бизнеса. В 2018 году удалось наладить поставки омской продукции в центральные и южные провинции Китая. Результаты участия Омской области в крупнейшей выставке СИАЛ признаны лучшими среди российских регионов.