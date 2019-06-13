Внешнеторговый оборот Омской области превысил один миллиард долларов

ОМСК, 13 июн – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Омской области впервые с 2015 года превысил 1 миллиард долларов, а внешнеторговые операции в 2018 году осуществлялись с партнерами из более чем 90 стран мира, сообщил глава региона Александр Бурков.
"Внешнеторговый оборот Омской области впервые с 2015 года превысил 1 миллиард долларов. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из более чем 90 стран. Усилено направление по торговым операциям с Китаем. Мы продолжаем практику создания торговых домов Омской области", - сказал он в четверг, выступая перед областным парламентом с отчетом о деятельности регионального правительства за 2018 год.
Глава региона в выступлении подчеркнул, что в современных условиях главной задачей правительства области стало развитие внешнеэкономических связей, поддержка экспортной деятельности.
14 февраля, 23:13Омская область делает новые шаги навстречу инвесторам, заявил Бурков
Так, по его словам, Омский региональный Центр поддержки экспорта занял третье место среди регионов России по оценке Российского экспортного центра, в его активе – заключение 57 экспортных контрактов субъектов малого и среднего бизнеса. В 2018 году удалось наладить поставки омской продукции в центральные и южные провинции Китая. Результаты участия Омской области в крупнейшей выставке СИАЛ признаны лучшими среди российских регионов.
"Главным международным событием региона в 2019 году станет XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Это межгосударственная площадка, направленная на развитие сотрудничества регионов России с Казахстаном. Для нас организация столь важного события – не только большая ответственность, но и возможность продемонстрировать потенциал нашего региона и гостеприимство наших жителей", - добавил губернатор.