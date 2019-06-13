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РИА Новости

Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов

Вчера, 11:51
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Банки в РФ могут попросить клиентов раскрыть происхождение денежных средств при открытии счета или вклада, однако не имеют права спрашивать, на что они потратили деньги, считает руководитель некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" Алма Обаева.
Газета "Известия" в четверг сообщила, что клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. По данным издания, за непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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"Банки ответственны за "чистоту" денег - они агенты Росфинмониторинга. Банк не обязан, но может запросить происхождение денежных средств. Чтобы проверять всех - такого до последнего времени не было, проверки, в основном, касались чиновников и публичных лиц", - сообщила эксперт РИА Новости.
Обаева предположила, что участившиеся банками проверки связаны с ростом операций по отмыванию денежных средств, в которых используются наличные. При этом она подчеркнула, что требовать от клиентов сообщить, на что денежные средства были потрачены, банки не имеют права. "Банки обязаны выдать клиенту наличные, однако на что они будут потрачены, я думаю, не имеют права спрашивать", - сказала она.
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При этом эксперт допустила, что банки просят клиентов раскрыть расходы, в том числе, для того, чтобы заместить наличный денежный оборот безналичными способами платежа. По ее словам, в последнее время участились случаи, когда клиенты расплачиваются наличными за дорогие товары и услуги, а продавцы скрывают выручку.
"Выявлять такие организации, чтобы обеспечить вместо наличного безналичный оборот - это хорошая задача. Я процентов на 60 уверена, что Сбербанк запрашивает у своих клиентов такую информацию, в том числе, по этой причине", - заключила эксперт.
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