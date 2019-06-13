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РИА Новости

В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма

Вчера, 11:45
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МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Поправки были приняты депутатами в первом чтении в декабре 2018 года. Далее их должна одобрить верхняя палата белорусского парламента (Совет Республики), после чего документ будет представлен на рассмотрение президента.
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Как отметила депутат Валентина Ражанец, представляя поправки в парламенте, в республике устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, это обусловлено повышенной опасностью, поскольку "преследуется цель изменить сознание людей, подменить ценностные ориентиры, сформировать чувство социальной вражды и ненависти". Уголовная ответственность будет предусматривать до пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников.
Административная ответственность, по словам Ражанец, предусмотрена не только за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, но и их хранение и приобретение с целью распространения.
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Депутат также обратила внимание, что менее трех недель отделяют белорусов от 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. "Мы, современное общество, не вправе допустить возрождения идеологии расового превосходства и нацизма. В этом, казалось бы, никого в Беларуси убеждать не надо, но все больше тревожат факты, свидетельствующие об активации неонацистских неформальных объединений. Принятие дополнительных законодательных мер, направленных на защиту общественного порядка и нравственности от идеологии нацизма, считаем оправданным и необходимым", - заметила парламентарий.
По мнению Ражанец, принятие законопроекта будет способствовать "обеспечению национальной безопасности, сохранению исторической правды и защите нравственных ценностей общества".
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