В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма

МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Поправки были приняты депутатами в первом чтении в декабре 2018 года. Далее их должна одобрить верхняя палата белорусского парламента (Совет Республики), после чего документ будет представлен на рассмотрение президента.
4 марта, 14:31Политик рассказал, зачем на Западе пытаются реабилитировать нацизмВ испанской газете ABC вышла статья, автор которой выразил сочувствие солдатам вермахта, защищавшим Берлин весной 1945 года. Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение об этой публикации.
Как отметила депутат Валентина Ражанец, представляя поправки в парламенте, в республике устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, это обусловлено повышенной опасностью, поскольку "преследуется цель изменить сознание людей, подменить ценностные ориентиры, сформировать чувство социальной вражды и ненависти". Уголовная ответственность будет предусматривать до пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников.
Административная ответственность, по словам Ражанец, предусмотрена не только за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, но и их хранение и приобретение с целью распространения.
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Депутат также обратила внимание, что менее трех недель отделяют белорусов от 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. "Мы, современное общество, не вправе допустить возрождения идеологии расового превосходства и нацизма. В этом, казалось бы, никого в Беларуси убеждать не надо, но все больше тревожат факты, свидетельствующие об активации неонацистских неформальных объединений. Принятие дополнительных законодательных мер, направленных на защиту общественного порядка и нравственности от идеологии нацизма, считаем оправданным и необходимым", - заметила парламентарий.
По мнению Ражанец, принятие законопроекта будет способствовать "обеспечению национальной безопасности, сохранению исторической правды и защите нравственных ценностей общества".