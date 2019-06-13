Круглый стол о правде и мифах о начале Второй мировой войны

Участники:
- директор Историко-документального департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Надежда БАРИНОВА;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- ответственный редактор сборника "Антигитлеровская коалиция – 1939. Формула провала" Олег НАЗАРОВ;
- директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК;
- член совета Российского исторического общества Георгий КУЧКОВ;
Модератор – советник МИА "Россия сегодня", генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
Восемьдесят лет назад, в июне 1939 года Европа вышла на финишную прямую к старту Второй мировой войны. Почему стремление СССР создать коалицию против Третьего рейха с Великобританией и Францией не увенчалось успехом? Стремились ли в действительности державы Запада к союзу с СССР против нацизма? Какой была роль Польши в том кризисе? В чем были истинные причины заключения Договора о ненападении между Германией и СССР? Эти и другие вопросы обсудят историки – авторы научно-популярного сборника "Антигитлеровская коалиция – 1939. Формула провала". В издании впервые опубликованы сканы советских подлинников Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и Секретный дополнительный протокол к нему.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- директор Историко-документального департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Надежда БАРИНОВА;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- ответственный редактор сборника "Антигитлеровская коалиция – 1939. Формула провала" Олег НАЗАРОВ;
- директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК;
- член совета Российского исторического общества Георгий КУЧКОВ;
Модератор – советник МИА "Россия сегодня", генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
Восемьдесят лет назад, в июне 1939 года Европа вышла на финишную прямую к старту Второй мировой войны. Почему стремление СССР создать коалицию против Третьего рейха с Великобританией и Францией не увенчалось успехом? Стремились ли в действительности державы Запада к союзу с СССР против нацизма? Какой была роль Польши в том кризисе? В чем были истинные причины заключения Договора о ненападении между Германией и СССР? Эти и другие вопросы обсудят историки – авторы научно-популярного сборника "Антигитлеровская коалиция – 1939. Формула провала". В издании впервые опубликованы сканы советских подлинников Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и Секретный дополнительный протокол к нему.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/