Круглый стол о правде и мифах о начале Второй мировой войны

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17 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Горячее лето 1939. Правда и мифы о начале Второй мировой войны".