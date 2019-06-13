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РИА Новости

Круглый стол о правде и мифах о начале Второй мировой войны

Вчера, 11:38
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17 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Горячее лето 1939. Правда и мифы о начале Второй мировой войны".
Участники:
- директор Историко-документального департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Надежда БАРИНОВА;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- ответственный редактор сборника "Антигитлеровская коалиция – 1939. Формула провала" Олег НАЗАРОВ;
- директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК;
- член совета Российского исторического общества Георгий КУЧКОВ;

Модератор – советник МИА "Россия сегодня", генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.

Восемьдесят лет назад, в июне 1939 года Европа вышла на финишную прямую к старту Второй мировой войны. Почему стремление СССР создать коалицию против Третьего рейха с Великобританией и Францией не увенчалось успехом? Стремились ли в действительности державы Запада к союзу с СССР против нацизма? Какой была роль Польши в том кризисе? В чем были истинные причины заключения Договора о ненападении между Германией и СССР? Эти и другие вопросы обсудят историки – авторы научно-популярного сборника "Антигитлеровская коалиция – 1939. Формула провала". В издании впервые опубликованы сканы советских подлинников Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и Секретный дополнительный протокол к нему.

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