Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Омана подтвердили, что как минимум на один из танкеров, пострадавших в Оманском заливе, было совершено нападение, сообщает норвежская газета Власти Омана подтвердили, что как минимум на один из танкеров, пострадавших в Оманском заливе, было совершено нападение, сообщает норвежская газета Dagblaget

"Мы можем подтвердить, что это было нападение. На борту норвежского судна был взрыв", - цитирует издание представителя береговой охраны Омана Нассера Селима.

По его словам, инцидент произошел в иранских водах.

"Мы в контакте с властями Ирана", - отметил Селим.