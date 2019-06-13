Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Омана подтвердили, что как минимум на один из танкеров, пострадавших в Оманском заливе, было совершено нападение, сообщает норвежская газета Dagblaget.
"Мы можем подтвердить, что это было нападение. На борту норвежского судна был взрыв", - цитирует издание представителя береговой охраны Омана Нассера Селима.
По его словам, инцидент произошел в иранских водах.
"Мы в контакте с властями Ирана", - отметил Селим.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.