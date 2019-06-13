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РИА Новости

Источник в МИД России оценил перспективы третьего саммита США и КНДР

Вчера, 11:32
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва будет поддерживать любые шаги, которые приведут к новому контакту лидеров США и КНДР, но шансы на проведение такого саммита повысятся, если Вашингтон решится на встречные шаги, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США готовы к возможному третьему саммиту Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но "когда КНДР будет готова".
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"Обратили внимание на то, что на эту тему было сказано помощником президента США по национальной безопасности. Любые шаги, которые приблизили бы новый очный контакт лидеров, который, как мы надеемся, будет результативным и приведет к запуску процесса денуклеаризации Корейского полуострова, мы поддерживаем и в меру сил стараемся этому способствовать",- заявил собеседник агентства.
При этом он обратил внимание, что в Вашингтоне, "на наш взгляд, должны понять две простые вещи".
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"Нельзя декларировать стремление к новому контакту на высшем уровне и параллельно проводить масштабные учения с союзниками - как сейчас это происходит с Японией в непосредственной близости от полуострова. И нужно все-таки осознать, что требовать уступок "с той стороны", не обещая ничего взамен, не предпринимая шагов - особенно в сфере ослабления санкционного режима - нереалистично",- подчеркнул осведомленный источник.
"Я думаю, что рано или поздно логика, которая заложена была изначально в соответствующую российско-китайскую дорожную карту, она все-таки будет воспринята американскими коллегами, и тогда шансы на проведение такого контакта повысятся. Так что отнюдь не только от северокорейской стороны зависит то, когда и насколько результативным может оказаться такой контакт",- констатировал собеседник РИА Новости в МИД РФ.
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