Круглый стол об операции "Багратион" к 75-летию освобождения Минска

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2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Операция "Багратион". К 75-летию освобождения Минска".