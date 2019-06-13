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РИА Новости

Круглый стол об операции "Багратион" к 75-летию освобождения Минска

Вчера, 11:23
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2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Операция "Багратион". К 75-летию освобождения Минска".
Участники:
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы Дмитрий СУРЖИК;
- военный историк, член Московского отделения РВИО Максим СИНИЦЫН.

К разговору приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.

Планируется подключение экспертов и журналистов в Минске.

3 июля 1944 года Красная Армия освободила Минск. Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр" – вошла в историю как величайший триумф Красной Армии, предопределивший Великую Победу.
Что предшествовало феноменальной победе в Белоруссии? Почему неудачей заканчивались наступательные операции с осени 1943 г. – весны 1944 г. на западном направлении? Что позволило не просто прорвать, а полностью обрушить оборону противника? Какое значение в ходе общего наступления советских войск имела Бобруйская операция? Почему операцию "Багратион" называют "сталинским блицкригом"?

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