Круглый стол об операции "Багратион" к 75-летию освобождения Минска

Участники:
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы Дмитрий СУРЖИК;
- военный историк, член Московского отделения РВИО Максим СИНИЦЫН.
К разговору приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.
Планируется подключение экспертов и журналистов в Минске.
3 июля 1944 года Красная Армия освободила Минск. Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр" – вошла в историю как величайший триумф Красной Армии, предопределивший Великую Победу.
Что предшествовало феноменальной победе в Белоруссии? Почему неудачей заканчивались наступательные операции с осени 1943 г. – весны 1944 г. на западном направлении? Что позволило не просто прорвать, а полностью обрушить оборону противника? Какое значение в ходе общего наступления советских войск имела Бобруйская операция? Почему операцию "Багратион" называют "сталинским блицкригом"?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
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- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы Дмитрий СУРЖИК;
- военный историк, член Московского отделения РВИО Максим СИНИЦЫН.
К разговору приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.
Планируется подключение экспертов и журналистов в Минске.
3 июля 1944 года Красная Армия освободила Минск. Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр" – вошла в историю как величайший триумф Красной Армии, предопределивший Великую Победу.
Что предшествовало феноменальной победе в Белоруссии? Почему неудачей заканчивались наступательные операции с осени 1943 г. – весны 1944 г. на западном направлении? Что позволило не просто прорвать, а полностью обрушить оборону противника? Какое значение в ходе общего наступления советских войск имела Бобруйская операция? Почему операцию "Багратион" называют "сталинским блицкригом"?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
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