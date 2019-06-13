Круглый стол по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

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18 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Дело Джулиана Ассанжа: есть ли шанс на справедливость?".