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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Президентский оркестр выступит в Александровском саду

Вчера, 11:15
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Выступление Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации
Выступление Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 13 июня. – РИА Новости. 15 июня в Александровском саду у Итальянского грота в 15:00 состоится выступление Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля.
Оркестр сотрудничает с отечественными и зарубежными звёздами, среди которых — Александра Пахмутова, рок-группа "Ария", Дживан Гаспарян, Андреа Бочелли, Кен Хенсли и легендарные Scorpions, а также участвует в крупных международных фестивалях.
Начальник оркестра – полковник Вера Крылова. Дирижёр оркестра – заслуженный артист Российской Федерации полковник Евгений Никитин.
"Оркестр является постоянным участником и визитной карточкой "Спасской башни", главным музыкальным коллективом, принимающим участие в официальных церемониях и приёмах с участием высокопоставленных гостей – глав государств, правительств и дипломатических делегаций. Президентский оркестр помимо духового включает в себя симфонический и эстрадно-симфонический составы, что позволяет расширить репертуар от классики и фольклора до рок-композиций", - говорится в сообщении.
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15 июня в Москве также пройдет концерт Военного оркестра Военного университета Минобороны России в 17.00 в Парке Музеон под управлением военного дирижёра майора Филиппа Самонина.
Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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