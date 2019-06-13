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РИА Новости

Углеродный налог может деструктивно повлиять на бизнес, считает эксперт

Вчера, 11:07
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Углеродный налог может оказать деструктивное влияние на бизнес в РФ, а стимулирование к снижению выбросов может осуществляться и неналоговыми методами, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Ранее глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
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"Возможное введение нового налога, пусть и инициированного с благими экологическими целями, может оказать деструктивное влияние на бизнес, который только адаптировался к новым условиям его ведения", - сказал Чередниченко РИА Новости.
В качестве примера эксперт привел недавние налоговые нововведения: "Реализованный в текущем году налоговый маневр в экономике России, хоть и явился одним из источников формирования профицитного бюджета на текущий год (и плановых периодов 2020 и 2021 годов), но в значительной степени оказал давление на бизнес. ... Начиная с февраля экономика и бизнес адаптировались к новым условиям", - объяснил он.
По мнению собеседника агентства, эффективным стимулом к снижению выбросов могут стать мотивационные программы.
"Стимулирование снижения выбросов можно осуществлять и иными - неналоговыми методами - возможен запуск мотивационных программ - такие государственные инвестиции могут дать отдачу пусть не сразу, а в средне-/долгосрочной перспективе", - добавил Чередниченко.
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Нужен ли России углеродный налог? Мнение экспертаПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог. В эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский поделился своим мнением на этот счет.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаРоснаноАнатолий ЧубайсМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Анатолий Чубайс--враг государства ,когда его уберут из поля зрения граждан , в места положенные ему по его деяниям.
13 июня, 11:11
Юрий Иванов
1000000
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