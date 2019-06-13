Углеродный налог может деструктивно повлиять на бизнес, считает эксперт

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Углеродный налог может оказать деструктивное влияние на бизнес в РФ, а стимулирование к снижению выбросов может осуществляться и неналоговыми методами, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Ранее глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

"Возможное введение нового налога, пусть и инициированного с благими экологическими целями, может оказать деструктивное влияние на бизнес, который только адаптировался к новым условиям его ведения", - сказал Чередниченко РИА Новости.

В качестве примера эксперт привел недавние налоговые нововведения: "Реализованный в текущем году налоговый маневр в экономике России, хоть и явился одним из источников формирования профицитного бюджета на текущий год (и плановых периодов 2020 и 2021 годов), но в значительной степени оказал давление на бизнес. ... Начиная с февраля экономика и бизнес адаптировались к новым условиям", - объяснил он.

По мнению собеседника агентства, эффективным стимулом к снижению выбросов могут стать мотивационные программы.