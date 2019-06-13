В Сирии рассказали о создании условий для возвращения жителей Голан

Сирийские беженцы вернувшиеся из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах

БЕЙТ ДЖАН (Сирия), 13 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Большая часть жителей Голанских высот, бежавших в южный Ливан, вернулась в свои дома. Сирийское правительство обеспечило все условия для комфортного возвращения жителей провинции Кунейтра и Риф Дамаск, заявил РИА Новости глава комиссии по примирению в провинции Риф Дамаск и Кунейтра Халиль Ассаф.

"Обращаясь к соотечественникам, которые еще не вернулись из Ливана, мы призываем их вернуться. Все условия и инфраструктура восстановлены. Мы очень надеемся, что жители этих поселений в провинциях Кунейтра и Риф Дамаск вернутся в кратчайшие сроки, так как это плодородный край, где растет все необходимое и нужны рабочие руки. Сирийское правительство в полном объеме выполняет свои обязательства перед гражданами. Говоря о безопасности ситуации - мы живем в абсолютно мирных и спокойных условиях. Здесь армия взаимодействует с нами (населением), больше нет никаких вооруженных бандформирований и тех, кого называли террористами", - сказал Ассаф.

"Процесс примирения, который проходил у нас, мы считаем успешным на 100% - все мужчины (бывшие боевиками) вернулись под крыло родины", - добавил он.

По распоряжению правительства Сирии созданные комиссии по примирению путем мирных переговоров убедили большую часть жителей Кунейтра и Риф Дамаск, примкнувших к незаконным вооруженным бандформированиям, сложить оружие и вернуться к мирной жизни, в том числе реабилитироваться и вступить в ряды вооруженных сил.

По словам главы примиренческой комиссии, на сегодняшний день продолжается координация с ливанскими службами безопасности с целью обеспечения законного и комфортного возвращения оставшихся семей из южного Ливана.

"У меня в Шебаа около 35 семей, которые ждут возвращения. Они уже готовы вернуться и знают от своих односельчан и родственников, что все сказанное о восстановлении, добром отношении и условиях мирной жизни - правда. Со стороны сирийских властей для возвращения граждан нет абсолютно никаких препятствий",- подчеркнул Ассаф.