Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T11:06Z
https://ria.ru/20190613/1555525830.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155552/51/1555525108_0:328:2016:1462_1036x0_80_0_0_8fe396e470a62417e2b1caad0ff0896d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии рассказали о создании условий для возвращения жителей Голан

Вчера, 11:06
330
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские беженцы вернувшиеся из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах
Сирийские беженцы вернувшиеся из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙТ ДЖАН (Сирия), 13 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Большая часть жителей Голанских высот, бежавших в южный Ливан, вернулась в свои дома. Сирийское правительство обеспечило все условия для комфортного возвращения жителей провинции Кунейтра и Риф Дамаск, заявил РИА Новости глава комиссии по примирению в провинции Риф Дамаск и Кунейтра Халиль Ассаф.
"Обращаясь к соотечественникам, которые еще не вернулись из Ливана, мы призываем их вернуться. Все условия и инфраструктура восстановлены. Мы очень надеемся, что жители этих поселений в провинциях Кунейтра и Риф Дамаск вернутся в кратчайшие сроки, так как это плодородный край, где растет все необходимое и нужны рабочие руки. Сирийское правительство в полном объеме выполняет свои обязательства перед гражданами. Говоря о безопасности ситуации - мы живем в абсолютно мирных и спокойных условиях. Здесь армия взаимодействует с нами (населением), больше нет никаких вооруженных бандформирований и тех, кого называли террористами", - сказал Ассаф.
Вид на оккупированную Израилем часть Голанских высот с сирийской территории
25 апреля, 10:00
Нарышкин раскритиковал решение США признать Голаны частью Израиля
"Процесс примирения, который проходил у нас, мы считаем успешным на 100% - все мужчины (бывшие боевиками) вернулись под крыло родины", - добавил он.
По распоряжению правительства Сирии созданные комиссии по примирению путем мирных переговоров убедили большую часть жителей Кунейтра и Риф Дамаск, примкнувших к незаконным вооруженным бандформированиям, сложить оружие и вернуться к мирной жизни, в том числе реабилитироваться и вступить в ряды вооруженных сил.
По словам главы примиренческой комиссии, на сегодняшний день продолжается координация с ливанскими службами безопасности с целью обеспечения законного и комфортного возвращения оставшихся семей из южного Ливана.
"У меня в Шебаа около 35 семей, которые ждут возвращения. Они уже готовы вернуться и знают от своих односельчан и родственников, что все сказанное о восстановлении, добром отношении и условиях мирной жизни - правда. Со стороны сирийских властей для возвращения граждан нет абсолютно никаких препятствий",- подчеркнул Ассаф.
Бейт Джан является одним из крупнейших поселений, расположенных на административной границе провинций Риф Дамаск и Кунейтра на Голанских высотах. На сегодняшний день сюда вернулись более 17 тысяч человек, включая несколько тысяч граждан, проживавших ранее в соседних селах, где продолжается восстановление домов и инфраструктуры.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
600000
Обсудить 0
Война в СирииСирияЛиван
Рекомендуем
При обстреле в Идлибе пострадали трое турецких военных
РИА
Новости
Сирийские беженцы вернувшиеся из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
В СРС предположили, что в нефтяной танкер Front Altair попала торпеда
Восстановленный ресторанный комплекс у водопада в поселении Бейт Джан в Сирии
В Сирии на Голанах к 2020 году планируют восстановить туристические объекты
Лента
новостей
Сотрудники службы безопасности порта Шахид-Бехешти в Оманском заливе
В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров
Сирийские беженцы в долине Бекаа в Ливане
Ливанские военные перехватили в море корабль с сирийскими беженцами
Турция заявила об обстреле наблюдательного пункта в Идлибе
США заявили, что в курсе нападения на танкеры в Оманском заливе
Беженцы из Идлиба. Архивное фото
Лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлиба
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Замглавы службы безопасности Украины Ивана Баканова
Замглавы СБУ рассказал, что у его жены есть российское гражданство
Китайский флаг в Пекине
В Китае заявили о готовности идти до конца в случае торговой войны с США
Сергей Цапок
На Кубани прокомментировали сообщения о "воскресшем" Цапке
Самолет ВВС Израиля. Архивное фото
ВВС Израиля нанесли удары по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа
Дорожный знак, обозначающий территорию Украины, у международного пункта пропуска
На Украину с начала года не пустили более 22 тысяч иностранцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния