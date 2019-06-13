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РИА Новости

В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов

Вчера, 10:40
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сбербанк в соответствии с законодательством при выявлении необычных операций обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Газета "Известия" ранее в понедельник сообщила, что клиенты Сбербанка и МКБ жалуются на то, что банки стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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"При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств", — сообщили в Сбербанке.
Клиенты для подтверждения источника происхождения средств могут использовать, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации, пояснили в банке.
В Сбербанке отметили, что критерии необычных операций определяются Банком России, информация о критериях находится в публичном доступе. Пороговые суммы операций и критерии отбора, применяемые банками, не могут раскрываться в силу законодательных требований.
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В соответствии с существующим "антиотмывочным" законодательством при приеме на обслуживание и в ходе обслуживания клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов. При этом характер и объем предпринимаемых "антиотмывочных" мер определяются банками с учетом уровня риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Банк России в апреле рекомендовал банкам не запрашивать у клиентов излишнюю информацию об их доходах в рамках "антиотмывочного" законодательства, которое следует применять с учетом степени риска возможного совершения операций по отмыванию доходов, полученных преступным путем. В ЦБ тогда указали, что некоторые банки требуют эту информацию, когда рисков легализации доходов, полученных преступным путем, нет.
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Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Левых доходов у меня нет, но и оправдываться перед тётей считаю унижением. Лучше в стеклянном банке хранить буду.
13 июня, 11:02
oopel-oleg
14531104
у Грефа по ходу нет карты сбербанка...по вот этой причине.
13 июня, 15:40
ГПГуляй Поле
64341104
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