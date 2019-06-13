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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Вчера, 10:33
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские беженцы вернувшиеся из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах
Сирийские беженцы вернувшиеся из Ливана в родные дома в поселении Бейт Джан на Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 780 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 122 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 345 человек (женщин – 103, детей – 176), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 777 человек (женщин – 233, детей – 396)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 822 гражданина Сирии.
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Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,8 гектар территории, а также обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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