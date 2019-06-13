В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – два, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – пять, Хама – 12", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр не проводил гуманитарные акции.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.