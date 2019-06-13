Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T10:26Z
https://ria.ru/20190613/1555524362.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Махачкале рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на танкере

Вчера, 10:26
364
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Трое пострадавших остаются в больницах после взрыва на танкере в махачкалинском порту, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
"Все трое остаются госпитализированными. Вчера приехали родственники пациента, который получил 95% ожогов. Он находится в сознании, но крайне тяжелый", - рассказал собеседник агентства.
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
11 июня, 20:13
Волжское пароходство окажет матпомощь семьям погибших от взрыва на танкере
Он отметил, что состояние остальных двух госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
В ночь на вторник на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.
Компания-владелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации Росморречфлота, нефть в воду не попала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
001200
Обсудить 0
РосморречфлотМахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка в Челябинске
РИА
Новости
В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП в новой Москве
В Челябинской области утонул пятилетний ребенок
Лента
новостей
В Кузбассе подросток утонул в реке
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Пытавшегося угнать самолет "Сургут-Москва" признали невменяемым
В Подмосковье задержали мужчин, укравших автозапчасти на миллион рублей
Уральская больница выплатит более миллиона рублей за неудачную операцию
В Новосибирской области девушку убило молнией
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Британия начала расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
На юге Москвы ограбили банк
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния