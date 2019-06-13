В Махачкале рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на танкере

МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Трое пострадавших остаются в больницах после взрыва на танкере в махачкалинском порту, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"Все трое остаются госпитализированными. Вчера приехали родственники пациента, который получил 95% ожогов. Он находится в сознании, но крайне тяжелый", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что состояние остальных двух госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

В ночь на вторник на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

Компания-владелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Обстоятельства инцидента выясняются.